Новий жах для окупантів: у ЗСУ з’явилися нові БПЛА зі штучним інтелектом (фото)
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Ця "пташка" досить швидка, потужна і водночас дуже тиха
Українські військові продовжують використовувати вітчизняну техніку у боротьбі з окупантами та її список нещодавно поповнив БПЛА SkyKnight 2 ("Небесний лицар") зі штучним інтелектом.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
"Компанія-виробник дрону SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли розпочалася прискорена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей безпілотник досить швидкий, потужний і водночас тихий. При цьому він дуже простий в управлінні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він зможе освоїти приблизно за тиждень.
"Коли оператор визначить мету, яку потрібно вразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним уже керуватиме бортовий комп’ютер", — розповіли в Міністерстві.
Однією з головних фішок цього дрону полягає в тому, що навіть через втрату зв’язку внаслідок глушення ворожими засобами РЕБ він все одно долетить до цілі, визначеної оператором.
Характеристики
- Корисне навантаження — 2,5 кг;
- Особливості – невразливість до радіоелектронної боротьби;
- Автоматичний режим польоту;
- Дрон опціонально обладнаний модулем mesh-мережі та спеціалізованим польотним ядром з модулем ІІ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ передали український безпілотник SpyGun, який успішно пройшов випробування. Його особливість у тому, що він практично повністю прозорий.