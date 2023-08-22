Новий жах для окупантів: у ЗСУ з’явилися нові БПЛА зі штучним інтелектом (фото)

Ця "пташка" досить швидка, потужна і водночас дуже тиха

Українські військові продовжують використовувати вітчизняну техніку у боротьбі з окупантами та її список нещодавно поповнив БПЛА SkyKnight 2 ("Небесний лицар") зі штучним інтелектом.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Компанія-виробник дрону SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли розпочалася прискорена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей безпілотник досить швидкий, потужний і водночас тихий. При цьому він дуже простий в управлінні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він зможе освоїти приблизно за тиждень.

"Коли оператор визначить мету, яку потрібно вразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним уже керуватиме бортовий комп’ютер", — розповіли в Міністерстві.

Однією з головних фішок цього дрону полягає в тому, що навіть через втрату зв’язку внаслідок глушення ворожими засобами РЕБ він все одно долетить до цілі, визначеної оператором.

Характеристики

Корисне навантаження — 2,5 кг;

Особливості – невразливість до радіоелектронної боротьби;

Автоматичний режим польоту;

Дрон опціонально обладнаний модулем mesh-мережі та спеціалізованим польотним ядром з модулем ІІ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ передали український безпілотник SpyGun, який успішно пройшов випробування. Його особливість у тому, що він практично повністю прозорий.