ЗСУ отримали танк Т-64БВ модифікації 2022 року: чим він кращий (відео)

Незважаючи на війну, українські танки продовжують покращувати найсучаснішим обладнанням.

У ході навчань однієї з частин ЗСУ "засвітилися" українські танки Т-64БВ, оснащення яких чітко показує: це модернізація 2022 року, що свідчить про продовження робіт щодо покращення вітчизняної танкової техніки.

Відео із такими модернізованими танками розмістив Telegram-канал NMFTE. Вочевидь, що на українських підприємствах продовжують покращувати власну техніку, а не лише розраховувати на постачання союзників.

Т-64БВ

Т-64 є розробкою Харківського заводу ім.Малишева і почав проводитися наприкінці 1960-х років, трохи раніше за основний російський танк Т-72. Незважаючи на вік, харківська техніка була зроблена з величезним запасом міцності, що дозволяє її покращувати та модернізувати. В результаті таких покращень формально більш "старий" Т-64 у танкових дуелях перемагає новий Т-72 окупантів.

ТТХ Т-64БВ

Як пише портал "Мілітарний", під час модернізації 2022 року Т-64БВ отримав:

оновлений приціл навідника ТПН-1ТБО з тепловізійною матрицею, що дозволила виявляти цілі за будь-яких умов на відстані до 6 кілометрів. За деякою інформацією, частина танків могла одержати альтернативний приціл із електрооптичним перетворювачем, а простіше кажучи — із приладом нічного бачення;

сучасну цифрову радіостанцію L3 Harris військового класу, а також пристрій супутникової навігації СН-4215;

цифрову панель для механіка-водія танка, яку виводять всі необхідні показники машини;

протикумулятивні бортові ґрати, що прикривають зону машинно-трансмісійного відділення;

бронепанель, що прикриває від уламків командирський кулемет і ящик з патронами, а також додатковий протиосколочний броньовий захист зовнішніх паливних баків;

динамічний захист на лівій половині вежі на місці прибраного інфрачервоного прожектора "Місяць".

Крім того, на базі Т-64 ЗСУ почали робити важкі бронетранспортери для перевезення десанту. Щоправда, така техніка представлена лише в одному примірнику.