"Пташка" летить на техніку ворога: український БПЛА "Хрущ" тримає в страху росіян

За один місяць команда може збирати приблизно 30 дронів, але виробництво планують розширювати

Серед озброєння, яке отримують ЗСУ, є також безпілотний літальний апарат українського виробництва під назвою "Хрущ". За допомогою нього наші захисники мають можливість вражати легкоброньовану техніку ворога та його особовий склад.

Українські військові показали, як виглядають безпілотники "Хрущ" та продемонстрували їхні польоти. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "Мілітарний".

Заступник командира ударної роти БПЛА 67 ОМБр Олексій Олексюк показав журналістам дослідницьку лабораторію, де відбувається процес створення цього безпілотника. Виробник ставить за головну мету забезпечення українських воїнів дронами, які зможуть працювати на лінії розмежування.

"У дослідній лабораторії експериментуємо та виробляємо малосерійні вироби "Хрущ". У команді у нас цивільні інженери, які для нас розробляють фюзеляж літака, наповнюють його електронікою та проводять тестування, різні виїзди та експерименти з ретрансляцією", — розповів Олексюк.

За один місяць команда може збирати приблизно 30 дронів. Проте виробництво планують збільшити, щоби за 30 днів можна було збирати від 200 до 500 одиниць техніки. Головна проблема у досягненні цієї мети полягає у тому, що 50% деталей "Хруща" є імпортними. Деталі закуповують у європейських країн, США та Китаю. Нерідко вони приходять із запізненням чи зовсім відсутні.

Характеристики БПЛА "Хрущ"

Безпілотник українського виробництва складається з крила, двох двигунів та акумулятора. Управління "пташкою" відбувається за допомогою пульта. Для виробництва цієї техніки використовується фанера, пінопласт, а також спеціальні плівки та клейонки. Роз’єм для бойової частини служить ПВХ-труба.

У цьому безпілотнику використовують комбіновану бойову частину, яка може вражати особовий склад ворога, а також легкоброньовану техніку. Бойове навантаження, яке може нести цей БПЛА – 1,5 кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні випустили нову версію безпілотника "Валькірія" під назвою "Galka". Ця "пташка" має свої особливості та є корисною для українських воїнів на фронті.