Від куль захистить і від танка врятує: що відомо про техніку ЗСУ із Саудівської Аравії

Броньовик з пісків успішно бореться в українських лісах

Бронеавтомобіль Lavr, який прибув до України із Саудівської Аравії, служить в одній з аеромобільних бригад і допомагає перевозити особовий склад на бойові позиції, доставляти провізію та боєприпаси, а також вивозити поранених із поля бою.

Про це пише видання Міністерства оборони України ArmyInform. Про плюси техніки журналістам розповів командир відділення Валентин, підрозділ якого використовує цю техніку.

"Всередині може розміщуватися вісім захисників разом з амуніцією та боєприпасами чи провізією. Були випадки, коли доводилося майже 16 людей вивозити, бо був щільний ворожий обстріл. Lavr досить добре себе показав під час бойових виїздів. Його броня витримує калібр 5,45 мм та 7,62 мм, а також уламки снарядів. Рівень захисту на досить високому рівні, адже ще жодна куля противника не пройшла і не поранила моїх побратимів", — каже Валентин.

Один із бійців екіпажу Lavr

Як уточнив боєць ЗСУ, одного разу бронеавтомобіль врятував їх від танка – маневреність "Лавра" допомогла їм ухилитися від обстрілу, а броня витримала попадання осколків від розривів снарядів танкової гармати.

Салон броньовика досить місткий

У відповідь на вогонь противника Lavr може вдарити з великокаліберного кулемета Browning М2 калібру 12,7 мм, його 700-800 пострілів за хвилину на відстані до 2 км будуть смертельними для піхоти і можуть вивести з ладу легкоброньовану техніку.

Кулемет Browning М2 калібру 12,7 мм

Окрім допомоги партнерів та союзників ЗСУ активно модернізують власну техніку, наприклад, танки Т-64БВ.