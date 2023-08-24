Чорноморському флоту рф приготуватися: в Україні тестують підводний потужний дрон (відео)

Ціна такого безпілотника складає 16 млн. гривень

Український підводний безпілотник "Марічка" відправили у тестове плавання. Особливістю цієї техніки, яка у разі успішних випробувань може поповнити запаси українських захисників, є здатність протистояти системам РЕБ російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє народний депутат "Слуги народу", заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Він також опублікував відповідне відео, де підводний дрон спускають на воду за допомогою крана.

"На відео проводиться тестування підводного дрона "Марічка", який стане в нагоді для пі***ських кораблів, берегових укріплень, для підводних човнів, а також виконувати функції дорозвідки", — написав він.

"Марічка" є проектом волонтерів AMMO.UKRAINE. За словами творців платформи, вони об’єднали між собою найкращих розробників безпілотних апаратів, а також низку інших фахівців у цій сфері. Надалі у рамках проекту планується створення "Армії підводних дронів", в основі яких буде дана субмарина.

Технічні характеристики

Довжина – 6 м;

Ширина – 1 м;

Дальність – 1000 км;

Ціна – 16 млн грн;

Особливість "Марічки" полягає в її здатності протистояти системам РЕБ. Цілі використання цього дрону — підрив бойових кораблів Чорноморського флоту рф, знищення берегових укріплень та опор мостів. Також цей підводний човен може проводити розвідку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після проведення низки необхідних випробувань на фронт відправлять український безпілотник SpyGun. Він має досить незвичайний вигляд, оскільки майже прозорий. Однак ця особливість робить його менш помітним.