ЗРК С-400 окупантів: два слабкі місця, які дають його знищити

Ці мінуси допомагають ЗСУ знищувати ворожу техніку.

Знищення російського ЗРК С-400 у тимчасово окупованому Криму 23 серпня показало два слабкі місця цієї системи ППО, яку окупанти вважають найкращою і, за традицією, "не має аналогів у світі".

Про них у своєму Telegram-каналі розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Саме ці мінуси дозволили Україні знищити цю систему ППО.

Першим мінусом стало призначення С-400. Його завдання — боротися з масивними цілями на кшталт літаків і ракет, але ніяк не з безпілотниками, навіть досить великими, як Bayraktar TB2. Саме тому український дрон знімав знищення комплексу у режимі реального часу.

Захищати С-400 від малих дронів повинні комплекси малого та середнього радіусу дії, в першу чергу найсучасніші з наявних в росії — це ЗРК Тор-М2 і ЗРПК "Панцир-С1".

Але за час війни приблизно 30% цих комплексів було знищено, ще стільки ж прикривають окуповані території, а тих, що залишилися, не вистачає навіть на власне російські регіони.

"Тобто російське командування вважало, що С-400 у Криму в безпеці і йому не потрібне прикриття критично дефіцитними комплексами", — резюмує експерт.

Другим мінусом є традиційна російська брехня, якою вони завищують можливості своєї зброї, яка насправді зовсім не має подібних характеристик.

За словами Олександра Коваленка, незрозуміло, чим саме було завдано удару – якщо йдеться про ракети Storm Shadow або Scalp EG, виходить цікава річ. Останні призначені для завдання удару після польоту на висотах до 30 метрів, але С-400 нібито може перехоплювати подібні цілі на висотах до 5 метрів.

"З 2022 року багато хто, хто не вірив у те, що російські зброярі накручують ТТХ своїй техніці, яка й близько не відповідає параметрам, що озвучуються, вже переконалися у своїй неправоті. Але все ж таки... Якщо дійсно по С-400 прилетіла Storm Shadow або Scalp EG, то це розкриває черговий фарс росіян", – резюмує Олександр Коваленко.

Знищений у Криму ЗРК С-400 став уже не першим комплексом такого типу, який був "демілітаризований" ЗСУ.