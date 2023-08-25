У техніки ворога немає шансів: в Україні протестують комплекс Gekata на базі БПЛА (фото та відео)

Одночасно комплекс Gekata може відстежувати до 200 цілей

До кінця поточного року комплекс радіотехнічної розвідки на базі безпілотника Gekata пройде всі необхідні випробування та вирушить на фронт, поповнивши чималий список озброєння ЗСУ. За його допомогою наші військові зможуть знищити більше техніки російських окупантів.

Це одна з найновіших українських розробок, яка на полі бою має "закрити" чималий спектр завдань радіотехнічної розвідки. Про це пише Defense Express.

Комплекс радіотехнічної розвідки повітряного базування від НВЦ "Інфозахист" під назвою Gekata допомагатиме воїнам шукати, виявляти та ідентифікувати імпульси сигналів таких систем противника, як засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також літаки.

Зазначається, що лише один повноцінний комплекс Gekata, що складається з шести БПЛА PD-2 з підвісним контейнером з обладнанням РТР та одного наземного поста управління, закриває собою ділянку 100 км на лінії фронту.

Дальність виявлення цілей – 450 км. Це дає можливість безпілотникам працювати за межами поразки ворожих засобів ППО і водночас вести розвідку по всій території тимчасово окупованої України, включаючи Крим.

Defense Express

Одночасно комплекс Gekata може відстежувати до 200 цілей. Дані, що отримуються, можуть передаватися в режимі реального часу, а також зберігатися на внутрішніх носіях.

Характеристики комплексу Gekata

смуга миттєвого огляду по азимутальному кутку — 360 °;

кількість цілей, що відстежуються, — до 200 рухомих;

тип приймача – супергетеродинний;

діапазон робочих частот — 2-18 ГГц (у базовій комплектації);

метод визначення координат – TDOA+AOA.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ на фронті допомагає вироблений в Україні дрон Perun. З його допомогою військові вразили понад сотню ворожих цілей.