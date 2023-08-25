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Надійний та потужний "вбивця" Boeing: чим відомий літак, на якому загинув євген пригожин

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Embraer Legacy 600 пригожину
Embraer Legacy 600 пригожину. Фото Відкриті джерела

Літак на якому літав пригожин міг вижити після зіткнення з Боїнгом

У середу, 23 серпня, в Тверській області росії системи ППО збили літак одіозного підприємця і військового злочинця, голови ПВК "Вагнер" євгена пригожина. То був приватний бізнес-джет Embraer Legacy 600.

Дана модель відрізняється високою надійністю та здатна пережити навіть зіткнення з пасажирським Boeing, що вже відбувалося. Про це пише військовий експерт Андрій Харук.

За його словами, в основі Legacy 600 – 37-місний реактивний лайнер ERJ-135 (укорочений варіант 50-місного ERJ-145 бразильської фірми Embraer), що з’явився у другій половині 1990-х років. До 2019 р. було виготовлено 288 літаків Legacy 600.

Legacy 600 обладнаний двома турбовентиляторними двигунами Rolls-Royce АЕ3007 та може перевозити до 13 пасажирів на дальність 5650 км або вісім – на 6390 км. Крейсерська швидкість становить 830 км/год, тобто політ на максимальну дальність може тривати до восьми годин. Зрозуміло, що для VIP-персон створено всі умови для комфортного перебування на борту. Інтер’єр Legacy 600 може бути виконаний відповідно до побажань замовника, є опції навіть зі спальними місцями.

"Бразильський бізнес-джет вважається досить надійним і міцним. 29 березня 2006 р. один із Legacy 600 над північчю Бразилії зіткнувся з рейсовим Boeing-737. "Боїнг" розбився, всі 154 пасажири та члени екіпажу загинули... А бізнес-джет, незважаючи на серьйозні пошкодження крила та хвосту успішно сів на землю. Не дивно, що авіаційна служба "вагнера" ​​обрала саме ці машини (Legacy 600 у їхньому парку не один)", — підкреслив експерт.

При цьому літак пригожина був не новим – випущений 2007 року він змінив кількох власників перед тим, як потрапив до "вагнера" 2020-го року.

Як пояснив секретар РНБО Олексій Данилов, ліквідація пригожину свідчить, що в росії міг розпочатися транзит влади, а путін втрачає управління над країною.

Теги:
#Літак #ППО #Євген Пригожин #ПВК Вагнера