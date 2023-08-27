Перший трофей: що відомо про гелікоптер, захоплений у ході спецоперації розвідки

Вертоліт створювався для експорту, але в результаті став основним багатоцільовим у окупантів.

У середу, 23 серпня, стало відомо про унікальну спецоперацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) із захоплення вертольота Мі-8АМТШ, який один із членів екіпажу посадив на українському аеродромі. Техніка цього типу не раз збивалася ЗСУ, але стала першим трофеєм .

Як пише український військовий експерт Андрій Харук, Мі-8АМТШ сьогодні є одним із основних транспортних чи транспортно-бойових вертольотів окупантів. А розпочинався його шлях у 1996 році.

Тоді завод-виробник вертольотів Мі-8 в Улан-Уде переробив Мі-171 (експортний варіант "вісімки"), сподіваючись продавати їх на світовому ринку.

"Головною відмінністю Мі-171 від попередніх варіантів стала хвостова вантажна рампа замість двостулкового люка. Ліві бічні двері зроблені ширше; крім того, додали другі зсувні двері з правого боку. Тепер 26 десантників могли залишити гелікоптер за 7-8 секунд. Силова установка два запорізькі двигуни ТВ3-117ВМ», — наводить основні зміни на Мі-171 експерт.

Однак на світовому ринку "новий" вертоліт із Бурятії особливо нікого не зацікавив і підприємство вирішило запропонувати його російським військовим, передбачивши встановлення шести вузлів підвіски для озброєння. Останнє представлено некерованими та протитанковими керованими ракетами типу "Штурм" та "Атака".

Ймовірно, літера "Ш" у назві вертольота означає "штурмовий", принаймні самі окупанти, за даними Андрія Харука, звуть Мі-8АМТШ "Термінатором".

"Вертоліт Мі-8АМТШ з RF-04428 (реєстраційний номер. — Ред .) борт "62 червоний" входив до складу 2-ї вертолітної ескадрильї 337-го окремого вертолітного полку, що базується в аеропорту Толмачово, Новосибірськ. На фото з попередніх років цієї машини є балки для озброєння, а ось в українські руки вона дісталася без них – очевидно, її використовували суто для транспортних перевезень», — наголошує експерт.

Захоплення Мі-8АМТШ

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов розкрив деякі нові деталі захоплення першого Мі-8АМТШ.