Пам’ятають ще Сталіна: окупанти перекидають на фронт 70-річні танки?

Було помічено перевезення танків, які розроблялися ще за Сталіна.

Через важкі втрати в Україні російські окупанти не лише покращують наявну техніку, а й дістають із засіків бронемашини, яким цього року виповнилося 70 років. А самі ще пам’ятають Йосипа Сталіна, як, наприклад, танки Т-10.

Принаймні про це може говорити відео, опубліковане журналістом Костянтином Андріюком. Як стверджує автор Telegram-каналу, дана техніка була знята з консервації та спрямована на фронт.

Т-10

Втім, думка автора може виявитися помилковою, хоча техніка на відео справді схожа на Т-10. Однак вона точно стане зайвою на сучасному полі бою, будучи гіршою за навіть горезвісний Т-62.

Розроблений ще у 1940-х роках ІС-5 (Йосиф Сталін) був прийнятий на озброєння у листопаді 1953 року. Масове виробництво почалося 1954 року і тривало 12 років. А вже після 1956-го у рамках розвінчання культу він змінив назву на Т-10.

Для сучасного бою це танк слабо броньований – максимум 140 мм броні у вежі, але при цьому важкий – до 50 тонн, малорухливий та повільний (швидкість до 42 км/год). Хоча Т-10 має гарну 122-мм гармату, здатну стріляти на дальність до 5 км, її переваги знецінюються застарілим обладнанням. Наприклад, повною відсутністю прицілів та приладів нічного бачення.

В результаті Т-10 значно поступаються навіть досить старим, але модернізованим танкам Leopard 1, які масово надходять на озброєння механізованих бригад ЗСУ.