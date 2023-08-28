Китай продовжує допомагати окупантам: знайдено доказ постачання боєприпасів (відео)

Подібна зброя часто використовує спецназ у всьому світі

Бійці ЗСУ виявили на відбитих російських позиціях докази допомоги, яку надає окупантам Китай. Йдеться про 60 мм мінометні осколково-фугасні міни М-83А.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. На боєприпасах чітко видно маркування з китайськими ієрогліфами, які наносяться якраз на подібні боєприпаси.

Ймовірно, йдеться про боєприпаси до 60 мм мінометів Type 89 та Type 93, які стоять на озброєнні КНР. При цьому обидві артилерійські гармати дещо відрізняються – так, Type 89 використовують армійські частини Народно-визвольної армії Китаю, а Type 93 – частини спецназу, ПДВ, морської піхоти, гірські частини та легка піхота.

Тому Type 93 зроблений з подовженим стволом порівняно з Type 89 і може стріляти трохи далі — на 5,5 км, має вагу в 22 кг, скорострільність в 20 пострілів за хвилину, масу міни в 2,2 кг і розліт уламків у радіусі 18 метрів від місця влучення.

В цілому "армійський" Type 89 дещо поступається своєму варіанту для спеціальних військ, які зараз є основними користувачами 60 мм мінометів. Остання зброя полюбилася спецназу, що здійснює швидкі рейди та проникнення в тил ворога.

Невипадково спеціальні підрозділи Збройних сил України мають 60 мм міномети КБА-118.