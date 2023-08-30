Зганьбилися на повну: "найкраща" снайперська гвинтівка окупантів відмовилася стріляти (відео)

Гвинтівка навіть не може зробити нормальний постріл

Російські окупанти звикли вважати свою стрілецьку зброю найкращою у світі, хоча це давно вже не так. А їхня "нова" високоточна снайперська зброя зі скріпною назвою "Сталінград" і зовсім показує повну марність.

Відповідне відео виклав у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Експерти ж відзначають масу недоліків у конструкції. Власне, на відео видно, як з гвинтівки неможливо зробити постріл, бо патрон застряє в патроннику і його доводиться видаляти, щоб уникнути вибуху.

Снайперська гвинтівка Лобаєва

"Перший патрон, другий патрон застряг у патроннику. Ось так нам доводиться еб…я", — коментує оператор дії стрільця, який намагається добитися від зброї штатного спрацьовування та пострілу.

Тобто механізм гвинтівки просто не спрацьовує, хоча ТСВЛ-8 (тактична снайперська гвинтівка Лобаєва) "Сталінград" виготовляється малими серіями вручну. І тут одне з двох: або збирачі гвинтівки не здатні навіть вручну зібрати надійну зброю, або механізм гвинтівки спочатку дефектний.

Не допомагає навіть "модернізація", а точніше — переробка майже всіх вузлів зброї, адже, за даними сайту Defense Express, після 2022 року в гвинтівці DXL-4 "Севастополь" було змінено "шасі, цівку, коробку, затвор, муфту та приклад" .

При цьому гвинтівка створена під патрон стандарту НАТО калібрів 338 Lapua Magnum, .308 Win, 6,5×47 Lapua, 6,5-284 Norma, .408 Cheyenne Tactical та інших, що говорить про:

нездатності росії створити свій надійний і відповідний патрон;

залежність окупантів у снайперській справі від тіньових схем покупок західних патронів.

А тим часом бійці ЗСУ отримують на перевірку в бойових умовах новітні стрілецькі комплекси, як гвинтівка ACAR, створена австралійським підрозділом французької компанії Thales Group.