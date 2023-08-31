"Воїн" або "Піднос": чому ЗСУ прийняли на озброєння новий західний міномет

Західний міномет має низку переваг

Наказом щодо Міністерства оборони України на озброєння ЗСУ було прийнято цілу низку зразків зброї та військової техніки. Одним із них став 82 мм міномет Warrior 82 ("Воїн") виробництва Чехії.

Про це повідомляє оборонне відомство у своєму Telegram-каналі. Там наголосили, що практика ухвалення на озброєння ЗСУ нових зразків зброї відповідає потребам української армії.

"Телеграф" вирішив розібратися, чим цінний 82 мм Warrior 82 для ЗСУ, і яку зброю він має замінити чи доповнити.

На даний момент основним середнім (калібру 82 мм) мінометом ЗСУ є 2Б14 "Піднос", який також стоїть на озброєнні окупантів. Тобто, порівняння обох зразків показує плюси та мінуси "Воїна" та основного російського міномета за такими показниками, як:

вага — за даними виробника, Warrior 82 трохи важча за "Поднос" — 46 і 42 кг відповідно;

потужність боєприпасу — осколкова міна "Подноса" важить 3,1 кг, а "Воїна" — близько 4 кг, тобто трохи більша вага західного зразка частково пояснюється необхідністю зробити товстіший ствол, щоб витримувати більш потужний снаряд;

дальність стрільби — "Піднос" може бити максимум на 3900 метрів, а Warrior 82 — на 4600 метрів, що забезпечується довшим, а значить і трохи важчим, стволом міномета;

кут піднесення — ствол "Подноса" можна піднімати до 85 градусів по вертикалі, у той час як у "Воїна" — лише на 48 градусів, тобто, з 2Б14 можна вести вогонь по противнику, що засів за вищою перепоною;

скорострільність — в обох зразків вона однакова — до 15 пострілів за хвилину з корекцією прицілу, щоправда, без неї Warrior може вистрілити до 25 разів проти 22 біля "Подносу", що дозволяє створити щільніший вогонь при атаці ворога на позиції ЗСУ, коли значення має не точність, а масований вогонь;

точність – як стверджують українські мінометники, які вже використовують "Воїн", відхилення влучення міни не перевищує 15 метрів, а ось щодо "Подносу" таких даних немає зовсім;

розрахунок – у "Подноса" становить від двох до чотирьох осіб, у "Воїна" – від трьох до п’яти осіб, що впливає на те, яку вагу доведеться нести кожному бійцю при зміні позиції (від 21 кг на особу для розрахунку з двох осіб у "Подноса", до 15 кг у "Воїна" при розрахунку з трьох осіб) та швидкість пересування. А також на скорострільність міномета, адже при розрахунку з двох осіб буде один піднощик, а "Воїн" із трьома членами розрахунку матиме два піднощики мін.

Міномет Піднос

Загалом можна сказати, що Warrior має більше переваг перед "Подносом" — у останнього їх по суті лише два:

легкість, що з малому розрахунку із двох осіб повністю нівелюється;

можливість стріляти по більш крутій траєкторії, але при меншій дальності це не так вже й важливо.

Тим часом окупанти використали китайські 60 мм міномети, міни до яких потрапили до рук ЗСУ.