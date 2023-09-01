Пентагон замовив для України нові ракети середньої дальності: що про них знаємо

Ракета AIM-120 AMRAAM вважається однією з найкращих в світі

США закупить для України ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM). Компанії Raytheon Missiles and Defence до 29 листопада 2024 року має закупити ракет на 192 млн доларів США. Такі ракети використовуються в США та країнах НАТО як зброя для винищувачів, а також для системи ППО — ЗРК NASAMS.

Інформацію про закупівлі оприлюднили на сайті Міноборони США. Варто зазначити, що в тексті прописана закупівля удосконалених ракет, тобто ймовірно йдеться про більш пізні версії. Першу ракету AIM-120 AMRAAM поставили на озброєння ще 1991 року, з того часу вона пройшла числені модернізації. Ця ракета стала "золотим стандартом" у системах зброї "повітря-повітря".

Характеристики залежать від виду модернізації ракети. Зокрема в питанні дальності. Перші версії AIM-120A/B/С мають дальність у 55 –75 км, тоді як у версії C-5/С-6 вже близько 105 км. Наступна версія, С-7 має дальність до 120 км, а AIM-120 D до 180 км.

Загальні характеристики AIM-120 AMRAAM:

ракета класу "повітря-повітря",

довжина ракети — 3,65 м,

боєголовка — осколково-фугасна вибухова речовина,

радіолокаційне наведення,

термінальне активне локаційне самонаведення,

висока точність,

всепогодна, може використовуватися і вдень, і вночі,

дальність від 50 до 180 км,

максимальна швидкість — понад 4 Маха.

Кількість ракет, які планують закупити точно невідома. Однак нещодавно нова ракета у виробника в категорії С-5 коштувала 1,3 млн доларів США. AIM-120 AMRAAM буде корисна як для захисту українських міст, так і на передовій. Вона може вражати російські літаки та гелікоптери, які потраплять в зону ураження, що може допомогти стримати повітряні операції ворога поблизу лінії фронту. Також вона проявила себе в ураженні низьколітаючих крилатих ракет та безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав що окрім установок NASAMS, які Україні надавали країни-союзниці, наша держава закупала додаткове обладнання. Додаткові боєприпаси для них захисники неба отримали у новому транші з США, але посилення потужними ракетами тільки на користь.