Не лише місто бутиків: у мехбригаді ЗСУ показали протитанкові ракети Milan

Комплекс має ряд переваг, але в чомусь поступається українській Стугні

У механізованих частинах ЗСУ освоюють франко-німецький протитанковий ракетний комплекс Milan. Раніше Україна отримувала його у складі броньованої техніки із Франції та Німеччини.

Фото із тренувань, на яких використовувався Milan, показали бійці 24-ї окремої мехбригади ЗСУ. Хоча комплекс поступається найсучаснішому американському ПТРК FGM-148 Javelin, який також є в українських воїнів, він, як і раніше, небезпечний для окупантів.

Тренування стрільби з ПТРК

Прийнятий на озброєнні в 1972 році Milan з того часу не раз модернізувався, і останній варіант комплексу має вагу 34 кілограми, з яких 6,5 кг припадають на ракету. Реактивний снаряд може летіти максимум на 3 км, а її кумулятивний заряд пробиває броню ворожих танків товщиною від 800 до 1000 мм і більше. Це гарантує знищення фактично будь-якого танка окупантів, особливо найбільш масових Т-72 та Т-62.

Також Milan гарний своєю доступністю, що забезпечується невисокою ціною – до 12 тис. євро, або близько 480 тисяч гривень, та масовістю – було випущено не менше 330 тисяч ракет.

ПТРК досить мобільний

У той же час ця ракета має і мінуси:

дальність стрілянини за 3 км для сучасних ПТРК вже вважається недостатньою, наприклад, українська "Стугна" б’є на 5 км;

система наведення являє собою апаратуру, за якою оператор ПТРК повинен "вести" ракету до мети, а з урахуванням швидкості "Мілана" в 200 м/с для польоту на 3 км потрібно 15 секунд, за які стрілка можуть виявити і накрити вогнем у відповідь. Американський комплекс FGM-148 Javelin за тієї ж дальності у 3 км наводиться на мету сам після пострілу і не вимагає участі оператора, що набагато безпечніше.

Нагадаємо, в Україні заявили про зростання виробництва вітчизняного ПТРК "Стугна" в чотири рази, що спричинено його успішним застосуванням на передовій.