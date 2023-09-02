Антиматерія по-українськи: як ЗСУ використовують снайперську гвинтівку Snipex Alligator найбільшого калібру

Українська гвинтівка одна з найпотужніших у світі

Крім снайперських гвинтівок Grot з однойменного польського стрілецького комплексу, на озброєнні ЗСУ стоїть українська снайперська гвинтівка калібру 14,5 мм Snipex Alligator. За силу боєприпасу таку зброю ще називають "антиматеріальною".

Гвинтівку почали розробляти в Харкові в 2017 році і після всіх доведень прийняли на озброєння ЗСУ наприкінці 2020-го. Основою нової зброї став радянський патрон калібру 14,5х114 мм, його використовують у найважчому кулеметі світу — радянському КПВТ, яким озброювали танки та БТРи.

Завдяки цьому патрону український "Алігатор" отримав чудові бойові можливості:

максимальну дальність стрілянини на 7 км або прицільну дальність до 2 км;

велику потужність, при якій на відстані 1,5 км куля пробиває 10-міліметрову броньовану плиту, що дозволяє стріляти з гвинтівки по автомобілях, легким польовим укриттям та бронетранспортерам з непоганими шансами на успіх;

потужна віддача патрона під час пострілу гаситься за допомогою дульного гальма-компенсатора;

магазин гвинтівки містить п’ять патронів.

Гвинтівка вийшла відносно компактною та зручною. І хоча вага зброї пристойна (22-25 кг), крім додаткового обладнання на кшталт балістичного обчислювача, її перенесення цілком під силу двом-трьом бійцям зі складу снайперської групи. Довжина зброї в складеному стані хоч і дорівнює 2 метрам, що незручно для будівель, на відкритій місцевості не завдасть особливого клопоту.

Як цілі для "Алігатора" підійдуть:

- польові укріплення з мішків з піском, які легко пробиваються кулею;

- звичайна автомобільна техніка, наприклад, цистерни з паливом, проти яких є запальні кулі;

- антени та системи ППО, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби, пускові установки керованих ракет, склади, вогневі точки противника та інше.

Тим часом новітні снайперські гвинтівки окупантів через осічки часто не здатні навіть зробити постріл.