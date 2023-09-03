У Запорізькій області "засвітився" британський безпілотник: що про нього відомо

Дрони не найпередовіші, але можуть виконувати і бойові завдання

У ході бойових дій у районі Енергодару Запорізької області було помічено безпілотний апарат T80/TRV80. Ці дрони виробляє британська компанія Malloy Aeronautics, проте він не є найкращим у лінійці БПЛА цієї фірми.

Про те, що цей дрон був посаджений на землю за допомогою апаратури радіопридушення, повідомляють пропагандистські ресурси окупантів. Стверджується, що він на собі ніс близько 10 кг вибухівки.

На сайті компанії Malloy Aeronautics говориться, що T80/TRV80 є дещо застарілою, але, як і раніше, надійною легкою багатоцільовою безпілотною системою.

T80 використовувався для оцінки та випробування різних систем та датчиків, наприклад, системи автопольоту, скидання корисного навантаження, тестування радіо- та інших видів зв’язку, автономного виконання завдань та багато іншого.

В цілому T80/TRV80 може нести на собі до 30 кг корисного навантаження, яке здатне доставити на відстань до 55 км зі швидкістю до 90 км/год. Однак загалом цей дрон не призначений для військового використання та орієнтований насамперед на доставку вантажів та тестування систем, які будуть встановлені на більш сучасних дронах тієї ж Malloy Aeronautics.

Тим часом Україна розробляє щонайменше п’ять власних моделей далекобійних БПЛА, якими можна завдавати ударів по ворогові на відстань понад 1000 км.