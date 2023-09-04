Поліпшений "залізний капут": окупанти знову жорстоко насміялися над своєю технікою

Техніку трохи покращили, але це не допомогло

Гібрид легкоброньованого тягача МТ-ЛБ та башти від спареної корабельної 25-мм артустановки 2М-3М, випуск якої розпочався ще 1949 року, став найшаленішою зброєю окупантом. На досить слабкий тягач було встановлено башту вагою 1,5 тонни і висотою під два метри, тож навіть росіяни зрозуміли недоліки такої "саморобки" і вирішили його "поліпшити", традиційно зробивши все ще гіршою.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Експерт зазначає, що ведення вогню з 2М-3М, встановленого на МТ-ЛБ, фактично марне.

МТ-ЛБ

"Ну і де всі ті "експерти", які зі знанням справи розповідали, який це ефективний засіб проти БПЛА?", — ставить питання експерт, вказуючи на те, як через віддачу сіпається ство гармати, роблячи прицільний вогонь з установки фактично неможливим.

Ще навесні при першій появі подібної саморобки військові оглядачі говорили, що встановлення високої вежі робить МТ-ЛБ помітнішим, плюс сама вага башти посилює навантаження на двигун і збільшує ймовірність його поломки. При цьому все це монтується на базі легкоброньованого тягача, здатного витримати хіба що вогонь зі стрілецької зброї.

Окупанти врахували критику і провели "покращення" — відрізали цоколь, залишивши тільки верхню частину вежі, що, на думку військового експерта Андрія Харука, досить раціонально — установка стала набагато легшою і менш помітною.

Але все одно невеликих розмірів МТ-ЛБ виявилося недостатньо, щоб забезпечити стійкість, здатну погасити віддачу при стрільбі з 2М-3М, тому вогонь з цієї саморобки на рідкість неточний.

Нагадаємо, що раніше зганьбилася "найкраща" снайперська гвинтівка окупантів, з якої без осічки не можна зробити навіть постріл.