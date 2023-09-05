Літають на 400 км там: що відомо про нове українське БПЛА "Топаз" глибокої розвідки

Комплекс можна використовувати для стратегічної розвідки

Наявність безпілотних літальних апаратів продовжує залишатися однією з головних умов успішних бойових дій ЗСУ, забезпечуючи українським військовим розвідку, наведення для вогню артилерії та контроль результатів. І українських дронів подібного типу стає дедалі більше. Одним із прикладів таких БПЛА є безпілотний літальний комплекс UJ-23 TOPAZ.

Дані про комплекс на своєму сайті виклав виробник – українська компанія UKRJET, що спеціалізується на виробництві дронів. Цей БПЛА призначений для глибинної, стратегічної розвідки, тому що може літати на сотні кілометрів і розвивати велику швидкість.

За даними виробника, "Топаз" має максимальну дальність польоту в 400 км, щоправда, в реальному часі він може передавати дані лише на 100 км, швидкість польоту від 200 до 800 км/год дозволяє проводити в небі до 90 хвилин.

Пункт керування Топазом

Висота польоту дрону дозволяє вести універсальну роботу — так, на мінімальній висоті 50 м над землею можна обійти радари противника, а піднявшись вище (до 6000 метрів), зручно знімати позиції ворога та його тилові об’єкти.

При цьому "Топаз" може нести обладнання вагою до 10 км для ведення розвідки, пошуку та порятунку, наприклад, перевезення медикаментів.

При цьому дрон має відмінні експлуатаційні показники — може працювати в поганих метеоумовах (перепад температур від -40 до +50 градусів), в умовах поганої видимості та засобів радіопригнічення противника.

Час підготовки дрона до запуску невеликий — близько 10 хвилин, після приземлення дрон можна за п’ять хвилин підготувати до транспортування на нову позицію або через три хвилини запустити зі старої позиції.

Антена для передачі сигналів та транспорт

Загалом Україна в даний момент відчуває справжній бум виробництва БПЛА.