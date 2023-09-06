Б'є на 100 км з високою точністю: ракетний комплекс "Вільха" один із найбільш ефективних на озброєнні ЗСУ

Нові ракети для РСЗВ планували випробовувати під час контрнаступу

Український воєнно-промисловий комплекс має такі зразки озброєння, які при збільшенні серійного виробництва здатні вплинути на хід бойових дій. Серед найефективніших називають реактивну систему залпового вогню "Вільха". Українська РСЗВ більш далекобійна аніж широко відомі на загал Himars із тими ракетами, що передали Україні.

Тактичний ракетний комплекс "Вільха" має калібр 300 мм та розроблений на базі радянської РСЗВ "Смерч". Це достатньо нова розробка — прийнята на озброєння у 2018 році. Для нього використовуються кілька типів ракет — із різною вагою бойової частини та дальністю. "Вільха-М", зокрема може поцілити на 110 км, а нова версія — більш ніж 130 км, очікується дальність до 150 км.

Загалом пуск відбувається 12 ракет, кожна з яких керована, може мати різні польотні завдання та можливість підкоригувати траекторію вже після пуску. Точність заявлена в десять разів вища, аніж у РСЗВ "Смерч".

Характеристики "Вільхи":

компоненти українського виробництва,

12 ракет,

різні типи бойової частини, зокрема осколкова фугасна,

дальність від 70 км (виріб 624), оперативна — 100-110 км,

точність — близько 10 м, на відстанях понад 100 км — 30 м.

Перший заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник в березні 2023 року повідомив The Warzone, що "Вільха" застосовувалась у бойових діях. Вперше це сталося в травні 2022 року.

Випробування "Вільхи"

Вінник зазначив, що сподівається на випробування нової ракети "Вільха М" до комплексу під час контрнаступу. Випробування нових типів буде відбуватися в бойових умовах.

Видання Forbes зазначає, що хоч снаряди для "Вільхи" мають перевагу над GMLRS для Himars, ATACMS все ж мають над українським виробом певну перевагу. Проте використання ракет модернізованої версії може ввести в зону ураження української армії дороги в Крим та узбережжя Азовського моря. Поки ATACMS в Україні немає — саме "Вільха" може бути найпотужнішою зброєю армії, особливо проти великих складів та скупчень техніки. При наявності достатньої кількості ракет це покращить умови для контрнаступу.

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