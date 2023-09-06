Чергова суперзброя чи вміла пропаганда? Як окупанти піарять "Ланцети"

Експерт розкрив брехню окупантів

Влітку 2023-го російські окупанти активізували використання своїх дронів-камікадзе "Ланцет", один з яких навіть зміг знищити танк Leopard-2 ЗСУ. В результаті російські пропагандисти заявили про їхню високу ефективність, але, як виявилося, це була маніпуляція.

Як повідомляють Z-канали, у серпні у відкритому доступі з’явилося відео 128 ударів по 125 цілях. З цього числа нібито лише один (!!!) "Ланцет" був збитий; 86 — точно потрапили, знищивши 40 цілей та пошкодивши ще 43; а ще три попадання припали до динамічної броні, пробити яку несучий 3 кг вибухівки "Ланцет" не зміг.

Ще 24 дрони точно промазали, а по 17 ударах т. зв. "воєнкори" не можуть нічого стверджувати зі стовідсотковою впевненістю. Все це має підтвердити тезу розпропаганди про надефективність "Ланцету". Однак твердження про лише один збитий дрон викликає недовіру до слів пропагандистів окупантів.

За підрахунками військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, у серпні "Ланцети" завдали не 86, а 55 вдалих ударів. Просто окупанти люблять перебільшувати число ураженої техніки ЗСУ, показуючи той самий удар з кількох ракурсів.

З урахуванням невдалих пусків Олександр Коваленко передбачає місячне використання "Ланцетів" у серпні в межах 150-200 одиниць, що далеко від сотень тисяч, що заявляються окупантами, і навіть 1 мільйона вироблених дронів.

Раніше російська пропаганда зняла фільм про нібито зростання виробництва "Ланцетів", правда, незважаючи на всі хитрощі, в кадр потрапили всього 39 вироблених дронів.