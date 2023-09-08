Рятує життя саперам: машина Bozena прибирає з землі російські міни (відео)

Для розмінування машина має два вали — шнековий та цеповий в залежності від поставленого завдання

Під час звільнення українських територій захисникам доводиться прориватися через кордони мінних полів. Лишають після себе такі "прикраси" української землі окупанти і на звільнених територіях. Аби впоратися з такою кількістю мін, українським саперам треба підмога.

Серед інших нею стала машина словацького виробництва Bozena-5. Це дистанційно керована система розмінування. Її особливість в тому, що оператор може знаходитись на відстані до 5 км. Це дозволяє саперам не йти першими, а вже підбирати залишки за апаратом. До кожної Bozena треба п'ять людей, двоє мають мати металодетектори, адже механізований засіб може лишати по собі вибухонебезпечні залишки. Так, Bozena може лишати в грунті вибухові речовини та металеві частини — вибрати їх в ручному режимі задача сапера.

Характеристики Bozena-5:

швидкість 9 км/год,

може знешкодити вибухівку еквівалентну 9 кг тротилу,

відстань для дистанційного керування — 5000 м.

Характеристики Bozena-5

Bozena-5 використовується в першу чергу там, де звільнення від мін життєво необхідне. На звільнених територіях це місця проходження ліній електромереж для відновлення постачання в раніше окуповані села.

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