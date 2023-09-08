Незважаючи на вік гармата має низку переваг перед технікою окупантів

У ході відображення російської агресії ЗСУ використовують озброєння різних років виробництва. Окрім новітніх зразків зустрічаються і справжні раритети, яким майже по 80 років, як, наприклад, 100-мм гармата БС-3, що стоїть на озброєнні Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Telegram-канал Держприкордонслужби, показуючи відео тренування на зброї, яке офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін впізнав як БС-3 калібру 100 мм, яка застосовувалася з 1944 року. Зрозуміло, ця гармата давно не виробляється, але залишилася на зберіганні в Україні та ще низці країн.

Так, перша функція, яку виконує зброю – тренування особового складу. Але це цілком може бути корисним і на полі бою. Незважаючи на вік, БС-3 не варто недооцінювати, тому в боротьбі з піхотою вона може показати хороші результати.

За сучасними мірками, калібр зброї слабенький, але воно має гарну дальність пострілу — близько 20,6 км. У той же час більш сучасна (що вироблялася з 1960 року) та потужна гаубиця Д-30 калібру 122 мм може стріляти лише на 15,6 км (на 22 км реактивними снарядами, що зустрічаються рідко).

При цьому найчастіше використовувана окупантами артилерія калібру 152 мм може бити трохи далі — до 25 км звичайним (до 30 км реактивним) снарядом, але при цьому вдвічі важче, 7000 кг проти 3600 кг у БС-3.

З цих причин БС-3 не буде зайвою і на полі бою, де вже успішно використовуються італійські гаубиці виробництва 1950-х років, а мериканські М101 – ровесники БС-3.