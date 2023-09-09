Іран "допомагає" Україні: у ЗСУ помітили зброю, вироблену союзником путіна

Копія ще радянської зброї стане в нагоді ВСУ

Поки іранські дрони атакують Україну і навіть падають на території країн НАТО, ЗСУ використовую іранську зброю проти окупантів. Йдеться про снаряди 3БК18М, що застосовуються для 125 мм гармати 2А46, що стоїть на більшості радянських танків.

Про це пише відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, це іранська копія ще радянських снарядів, і звідки вони на озброєнні України – незрозуміло.

Зазначимо, що гармату 2А46 почали використовувати ще з 1970 року і вона стала базовою для більшої частини радянських танків – Т-64, Т-72, Т-80, а також українських Т-80, Т-84 та маси інших танків виробництва Китаю та Ірану.

Іранські танкові снаряди 3БК18М

3БК18М є бронебійно-кумулятивним снарядом, який важить близько 19 кілограмів, з яких п’ять — це вибухова речовина. В результаті снаряд здатний пробивати танкову броню завтовшки до 260 мм, чого достатньо для впевненої поразки найбільш масових танків окупантів — Т-62, Т-64 і Т-72 якщо не в лоб, то в борт.

Проблеми можуть виникнути при зіткненні з танками, захищеними динамічною бронею, і більш новими окупантами Т-80 і Т-90. Але тут на допомогу може прийти тактика засідок та скорострільність 2А46 до 8 пострілів за хвилину. У такому разі українські танкісти зможуть вразити ворожу бронетехніку швидше, ніж їх виявить.

Зазначимо, що раніше ЗСУ вже захоплювали у вигляді трофеїв, зроблені в Ірані боєприпаси, яким били по ворогові. А якщо танки окупантів виявляться надто "товстошкірими", допоможе протитанковий комплекс Milan.