Ще раз довів свою безпорадність: окупанти зганьбилися відео з вертольотом Мі-28

Вертоліт за 18 мільйонів доларів показав лише одне

Ударний вертоліт Мі-28Н російських окупантів кілька хвилин намагався збити з 30-мм гармати український дрон UJ-22 Airborne, який летів з малою швидкістю. При цьому стрілянину по "тихоході" намагаються видати за велику перемогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, окупанти лише підтвердили марність свого новітнього повітряного судна Мі-28Н (індекс Н – нічний).

"Мі-28, що не має аналогів у світі, кілька хвилин (а можливо і довше) не може потрапити з 30-мм 2А42 по БПЛА, крейсерська швидкість якого 120 км/год!", — пише експерт.

Пізніше окупанти заявили, що буде створено спеціальні вертолітні підрозділи мисливців за БПЛА, які комплектуватимуться Мі-28Н. Тим самим вони хочуть вирішити, як проблему нальотів невідомих дронів-камікадзе на територію Росії, так і застосування сотні залізяків, по 18 млн дол.

"Тепер ударний гелікоптер, який виявився абсолютно марним в умовах реальної, повномасштабної війни, буде полювати на… БПЛА! Що найсмішніше, на таку думку російське командування підштовхнуло застосування Мі-28Н проти дрону в Орловській області, де вертоліт із 30-мм 2А42 намагався дюжиною пристрілок потрапити по дрону UJ-22 Airborne, а також випадок, коли Мі-28Н, увага, відігнав (!!!) дрон від узбережжя Криму. Відігнав!!!", — іронізує Олександр Коваленко.

Не виключено, що все це є піаром для гелікоптерів, які показали свою марність в Україні, де їх не застосовують уже з осені 2022 року. Натомість Мі-28 поставляють до Африки, а то й просто передають безкоштовно, щоб африканські союзники підтримували окупантів.