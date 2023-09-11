Від мін захистять та вогнем прикриють: Британія передасть Україні покращені бронеавтомобілі

Техніка має досить універсальний функціонал, який допоможе ВСУ

В рамках надання Україні міжнародної допомоги, західні партнери передають ЗСУ ще 23 легкі бронеавтомобілі Scimitar Mk.2. Ця техніка хоч і призначена для розвідки, може виявитися дуже корисною і в бою.

Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, ця техніка є представником британської концепції високого рівня захисту екіпажу.

Scimitar Mk.2 є продовженням концепції розвідувальної техніки 1970-х років, представлених у британському легкому танку Scorpion. Незважаючи на назву "танк", "Скорпіон" призначався для розвідки, а не ведення прямого бою.

З цієї причини FV107 Scimitar були зроблені легкими (близько 8 тонн), але дуже швидкими, здатними пересуватися зі швидкістю до 80 км/год на відстань до 450 кілометрів. У 2009 році броньовики почали модернізувати, а після покращення вони отримали нове позначення Scimitar Mk.2, саме їх і отримають ЗСУ.

У порівнянні з базовим варіантом, Scimitar Mk.2 отримав йкраще бронювання, що підвищило його вагу до 12 тонн, але компенсувалося потужнішим двигуном. При цьому техніка отримала броню, приблизно рівнозначну американському БТР М113, та покращений захист днища від вибухів міни.

Автоматична гармата калібру 30 мм та 7,62 мм кулемет забезпечують Scimitar Mk.2 непогану вогневу міць, що може дозволити використовувати його і для підтримки піхоти у бою. Втім, останнє можна використовувати скоріше лише як додаткову, а не основну функцію.

Основне завдання зі збереження життів десанту та його підтримки в бою виконують більш важкі та спеціальні БМП, на кшталт американської M2 Bradley, що теж стоїть на озброєнні ЗСУ.