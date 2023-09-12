Буковель — це не тільки курорт: однойменна українська РЕБ вправно саджає "пташок" окупантів (відео)

Ставлення до розвитку сфери боротьби з дронами в Україні змінилося

Росіяни в своїх атаках на Україну часто використовують безпілотники різного типу. Аби протидіяти їм, ЗСУ потрібні якісні засоби радіоелектронної боротьби, і вони є. Частина з них — іноземного виробництва, проте є й вітчизняні розробки.

Серед таких голова ГУ РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ Іван Павленко називає станцію "Буковель-AD". Він зазначає, що її знає весь світ. І це дійсно так — система експортувалась, зокрема до Марокко.

Станція "Буковель-AD" спрямована проти безпілотників, розроблена українською компанією. Серед здобутків українського РЕБ — посаджений російський дрон-розвідник ZALA 421-16Е2, якого окупанти вважали невразливим.

Використання "Буковель-AD"

Характеристики "Буковель-AD":

Принцип роботи — виявлення дрона ворога, блокування передачі данних та керування по GPS/ГЛОНАСС, створення помилкових сигналів.

Дальність — 10-15 км.

Випробовування були у 2015 році в зоні бойових дій в Україні, на наступний рік надійшла в ЗСУ.

Час розгортання в бойове положення — 2 хв.

"Буковель-AD" може монтуватися на разне шасі

Місце оператора "Буковель-AD"

Ця розробка — надбання приватної компанії. У державному секторі РЕБ все трохи складніше, але прогрес також є. У порівнянні із російськими РЕБ Павленко зазначає, що українці в більшості випадків мають більш технологічне обладнання. Проте, його не достатньо за кількістю.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання Україною на фронті морських надводних дронів. Безпілотники це велика перевага у веденні війни, але для перемоги потрібне інше озброєння, зокрема ракети.