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На квадроциклі за пораненим: як HIMAKS допомагає ЗСУ (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Електроквадроцикл HIMAKS - проворний помічник в евакуації Новина оновлена 13 вересня 2023, 07:12
Електроквадроцикл HIMAKS - проворний помічник в евакуації. Фото mil.in.ua

Стандартна комплектація коштує від 400 тис грн

Українські майстри не зупиняються у своїх винаходах різноманітного транспорту для ЗСУ. Окрім багі у війську використовують електроквадроцикл HIMAKS.

Ukrtech повідомляє, що потужність такого мотора 2000 ват. В комплекті йдуть два або три акумулятори та аналогічна кількість зарядних до них.

Характеристики HIMAKS

  • вантажопідйомність робоча 250 кг, максимальна 300 кг,
  • призначений для транспортування вантажів або 1 пораненого,
  • має металевий багажник спереду (до 50 кг) та великий задній багажник на 100-200 кг в залежності від кількості сидячих пасажирів. можна транспортувати пораненого зростом до 2 метрів,
  • борти багажника відкидаються,
  • пластикові ноші в комплекті,
  • швидкість базового електроквадроцикла при повному завантаженні — 40 км/год, максимальна 42 км/год.
електроквадроцикл HIMAKS збоку
Електроквадроцикл має три відкідні борти
електроквадроцикл HIMAKS - евакуація
Евакуація пораненого на електроквадроциклі HIMAKS

Розробники розповідають, що поміняти акумулятори можна за 10 секунд, а за потреби у нього можна вставити інвертор чи автомобільне зарядне і підзарядити гаджет. У електроквадроцикла також є фаркоп на три положення.

Електроквадроцикл HIMAKS
Електроквадроцикл HIMAKS може докомплектовуватися причепом

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські механіки-винахідники не припиняють не тільки створювати нове, а й переробляти та вдосконалювати старе. Так сталося і з радянською БРДМ-2.

Теги:
#Зброя #Квадроцикл #ЗСУ