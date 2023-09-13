На квадроциклі за пораненим: як HIMAKS допомагає ЗСУ (фото)
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Стандартна комплектація коштує від 400 тис грн
Українські майстри не зупиняються у своїх винаходах різноманітного транспорту для ЗСУ. Окрім багі у війську використовують електроквадроцикл HIMAKS.
Ukrtech повідомляє, що потужність такого мотора 2000 ват. В комплекті йдуть два або три акумулятори та аналогічна кількість зарядних до них.
Характеристики HIMAKS
- вантажопідйомність робоча 250 кг, максимальна 300 кг,
- призначений для транспортування вантажів або 1 пораненого,
- має металевий багажник спереду (до 50 кг) та великий задній багажник на 100-200 кг в залежності від кількості сидячих пасажирів. можна транспортувати пораненого зростом до 2 метрів,
- борти багажника відкидаються,
- пластикові ноші в комплекті,
- швидкість базового електроквадроцикла при повному завантаженні — 40 км/год, максимальна 42 км/год.
Розробники розповідають, що поміняти акумулятори можна за 10 секунд, а за потреби у нього можна вставити інвертор чи автомобільне зарядне і підзарядити гаджет. У електроквадроцикла також є фаркоп на три положення.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українські механіки-винахідники не припиняють не тільки створювати нове, а й переробляти та вдосконалювати старе. Так сталося і з радянською БРДМ-2.