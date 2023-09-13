На квадроциклі за пораненим: як HIMAKS допомагає ЗСУ (фото)

Стандартна комплектація коштує від 400 тис грн

Українські майстри не зупиняються у своїх винаходах різноманітного транспорту для ЗСУ. Окрім багі у війську використовують електроквадроцикл HIMAKS.

Ukrtech повідомляє, що потужність такого мотора 2000 ват. В комплекті йдуть два або три акумулятори та аналогічна кількість зарядних до них.

Характеристики HIMAKS

вантажопідйомність робоча 250 кг, максимальна 300 кг,

призначений для транспортування вантажів або 1 пораненого,

має металевий багажник спереду (до 50 кг) та великий задній багажник на 100-200 кг в залежності від кількості сидячих пасажирів. можна транспортувати пораненого зростом до 2 метрів,

борти багажника відкидаються,

пластикові ноші в комплекті,

швидкість базового електроквадроцикла при повному завантаженні — 40 км/год, максимальна 42 км/год.

Електроквадроцикл має три відкідні борти

Евакуація пораненого на електроквадроциклі HIMAKS

Розробники розповідають, що поміняти акумулятори можна за 10 секунд, а за потреби у нього можна вставити інвертор чи автомобільне зарядне і підзарядити гаджет. У електроквадроцикла також є фаркоп на три положення.

Електроквадроцикл HIMAKS може докомплектовуватися причепом

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські механіки-винахідники не припиняють не тільки створювати нове, а й переробляти та вдосконалювати старе. Так сталося і з радянською БРДМ-2.