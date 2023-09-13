"Вбивця" дронів: український комплекс заглушить БПЛА і зіб’є ворога з пантелику

Комплекс здатний захищати від дронів свої війська на відстані десятки кілометрів.

Поряд зі зброєю НАТО та радянськими запасами, ЗСУ також використовують озброєння вітчизняного виробництва. При цьому спостерігається справжній бум виробництва українських безпілотників та засобів боротьби з аналогічною ворожою технікою.

Так, у Міністерстві оборони розповіли про український комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Буковель-AD". "Глушилка" посіла своє місце у лавах ЗСУ ще у 2016 році.

А 2019-го "Буковель-AD" поставили Королівським збройним силам Марокко.

Як стверджує МО України, "Буковель" здатний виявляти ворожі БПЛА типу "Орлан-10" на відстані до 40 км, використовуючи пасивну технологію пеленгації, а потім "глушити" їх за 15-20 км від своїх позицій.

Обладнання комплексу легко монтується на кузові пікапа, де розміщується станція управління та модуль виявлення безпілотників, а розгортання займає лише дві хвилини.

З 2016 року "Буковель AD" пройшла сім модернізацій. Найсучасніша з них може придушувати сигнали керування, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo та Beidou, а також створювати безліч фальшивих сигналів. Крім дронів, він протистоїть ворожим системам зв’язку та радіолокації та зброї із супутниковими системами наведення.

А поки ЗСУ отримують нову вітчизняну техніку, в Росії змушені вигадувати, як використовувати зразки військової техніки, яка показала свою марність.