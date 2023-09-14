Українська броня: що може танк "Оплот" та чи є в нього недоліки (відео)

Танк стріляє на 5000 метрів

Українським військовим потрібен потужний танковий броньований кулак для того, щоб долати оборону росіян яку вони звели на окупованих територіях.Серед зразків іноземного виробництва і решток радянського минулого, в армії є й українські моделі, зокрема "Оплот". Це основний український танк, розробкою якого займалися у Харкові. Він може вражати не тільки наземні, а й надводні цілі під час зустрічного вогню ворога.

Танк був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2009 році. Йому не страшні ані висока температура, ані погода, ані дорожні умови. Температура за якою він працює від -40 до +55° С, а висота роботи до 3000 м над рівнем моря. Точна кількість танків "Оплот" в українській армії невідома. Вони також експортувались до Таїланду.

Характеристики танку "Оплот":

Дальність стрільби — 5 км,

Озброєння — 125 мм КБА-З (гладкоствольна)

протитанкова керована ракета "Комбат"

12,7-мм НСВТ зенітний кулемет

1 × 7,62-мм танковий кулемет

дизельний двигун 6ТД-2 1200 к.с.

Операційна дальність — 450 км

з додатковими баками — 500 км

Швидкість — 70 км/год

З відкритих джерел відомо, що такі танки замовить Міноборони для ЗСУ. Про це колишній очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив у травні 2023 року. Загалом український танковий потенціал наразі дуже строкатий. В армії понад 30 типів танків та модернізацій без урахування специфічних версій. Може стати ще більше. Питання, чи підходить таке розмаїття для формування танкової армії вже після перемоги, залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт сумнівається у цьому. Він вважає, що сучасний український танк "Оплот" не може стати основною важкою бойовою машиною армії України в майбутньому через те, що він буде занадто застарілим. Серед слабкостей, які завадять "Оплоту" Олександр Коваленко називає двигун.