Ракетний удар по Севастополю: чому ЗСУ вразили цілі, а ППО окупантів пошилась у дурні

Три фактори допомогли Storm Shadow вразити гавань Севастополя, а особливо допомога з боку окупантів

Успішний удар по окупованому Севастополю призвів до ураження і, ймовірно, знищення одразу двох російських кораблів. Сталося це через використання українськими військовими британських ракет Storm Shadow.

Ці авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля" далекої дії ЗСУ отримали ще влітку і успішно застосовували їх. Однак саме цей удар став особливо масштабним, і сталося через підготовчу роботу ЗСУ, особливості самої Storm Shadow та системи ППО росіян.

Підготовка супроводжувалась поверненням Україні контролю над "вежами Бойка", на яких раніше розташовувалося розвідувальне обладнання окупантів. Тому його знищення засліпило ворога, створивши перші проблеми для роботи ППО.

Особливості самої ракети Storm Shadow полягають у тому, що хоча її швидкість не така вже й висока – до 1000 км/год, вона здатна летіти на висоті 30-40 метрів, що ускладнює її виявлення.

На такій малопомітній для ворожих радарів висоті Storm Shadow може пролетіти близько 560 км, чого вистачає з лишком, щоб дістати до Севастополя. Нарешті, бойова частина ракети містить близько 450 кг вибухівки, чого достатньо для завдання серйозних пошкоджень, а то й знищення неброньованих кораблів.

Дальність удару Storm Shadow

Уражені ЗСУ великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на Дону" якраз є неброньованими кораблями і тому особливо сильно постраждали від влучання. Не виключено, що вони назавжди вибули з ладу.

І нарешті, третє, що зіграло в "плюс" ЗСУ при ударі по Севастополі — слабкість російської ППО. На думку розпропаганди, найсучасніші ЗРК С-400 окупантів повинні легко перехоплювати ракети, подібні до Storm Shadow. І нібито це робити вони можуть на висотах від 5 метрів.

Але те, що ППО окупантів залишилася в дурнях і не змогла збити "Шторм", що летить на висоті 30 метрів, говорить про дві речі:

комплексів С-400 не виявилося в потрібному районі, у що важко повірити, адже військово-морська база в Севастополі – стратегічний об’єкт, який насамперед потрібно захищати;

говорячи про характеристики своєї зброї, окупанти просто брешуть, завищуючи її можливості у рази. а у випадку з висотами, на яких може працювати С-400, – приблизно 7-8 разів.

На користь вірності другого припущення говорить той факт, що наприкінці серпня ЗСУ вже вразили С-400 у Криму, тим самим продемонструвавши його вразливість.