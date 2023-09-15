Б'ють на 4 км: як болгарський та український міномети допомагають наближати перемогу (відео)

Міномет можна возити в транспорті, а за потреби і нести самотужки силами розрахунку

Українські військові мають на озброєнні багато мінометів різного виробництва. Серед них, зокрема, калібру 82 мм. Є й тут і моделі вітчизняного виробництва, і ті, що привозяться з-за кордону.

Серед останніх — 82 мм міномет EM-82 болгарського виробництва, який принято на озброєння в ЗСУ 28 серпня. Це достатньо потужна зброя, яка призначена для ураження живої сили ворога. Використовується невеликими бойовими підрозділами, для супроводу піхоти та на навіть в партизанських діях. Болгарський міномет EM-82 розбирається, дає можливість прицілитися як горизонтально, так і вертикально завдяки оптичному прицілу MPM-44M.

Характеристики 82 мм міномета EM-82:

82 мм міномет EM-82

Дальність стрільби:

максимальна — 3040 м,

максимальна при мінометному снаряді великої дальності — 4 020 м,

мінімальна — 85 м.

Скорострільність:

до 24 постр/хв.

Україна також має свої міномети 82 калібру. "УПІК-82" навіть перевищує свого болгарського "колегу" по деяким показникам. Кути нахилу для стрільби міномети мають однакові. Болгарський міномет трохи важчий.

Характеристики 82 мм міномета "УПІК-82":

Дальність стрільби:

максимальна з далекобійним зарядом — 4100 м

максимальна з повним змінним зарядом — 3216 м

мінімальна — 91 м,

Максимальна швидкість стрільби:

без виправлення наводки — 22-24 постр/хв

з виправленням наводки — 15 постр/хв.

Характеристики 82 мм міномета "УПІК-82"

Раніше "Телеграф" розповідав про інший міномет українського виробництва. "Камертон" має менший калібр — 60 мм, проте він має більшу максимальну дальність.