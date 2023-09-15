Не Storm Shadow єдиним: у Бундестазі знову вимагають дати Україні далекобійні ракети

Ракета може змінити темпи постачання військ окупантів

Після удару авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля" Storm Shadow по цілях в окупованому Росії Севастополі знову активізувалися розмови про отримання ЗСУ далекобійних ракет та інших виробників. Зокрема йдеться про TAURUS.

Депутати Бундестагу підписали листа канцлеру Німеччини Олафу Шольцю з вимогою дати Києву ракети, які мають допомогти українській армії значно послабити військову логістику окупантів. Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, серед підписантів Марі-Агнесс Штрак-Циммерман (глава оборонного комітету, Вільна демократична партія), Антон Хофрайтер (партія "Зелені") та Андреас Шварц (Соціал-демократична партія).

Епопея із закликами депутатів Бундестагу дати Україні німецько-шведську ракету TAURUS KEPD триває вже не перший місяць.

Цінність TAURUS для ЗСУ полягає відразу в кількох аспектах:

велика дальність – понад 500 км;

висока точність — досягається завдяки наявності відразу трьох систем наведення — GPS, інерційної та системи, заснованої на завантажених на згадку ракети фото об’єктів на її маршруті, які дозволяють коригувати політ;

висока потужність – вага бойової частини 500 кг;

універсальність — хоча спочатку ракета призначалася для встановлення та пуску з літака, існує також варіант TAURUS CL (Container Launched) при якому пуск ракети можна здійснювати з наземної пускової на базі вантажного автомобіля або надводного корабля.

Цікаво, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустився можливості постачання Україні далекобійних ракет TAURUS через "кілька тижнів".