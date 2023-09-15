Не Storm Shadow єдиним: у Бундестазі знову вимагають дати Україні далекобійні ракети
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Ракета може змінити темпи постачання військ окупантів
Після удару авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля" Storm Shadow по цілях в окупованому Росії Севастополі знову активізувалися розмови про отримання ЗСУ далекобійних ракет та інших виробників. Зокрема йдеться про TAURUS.
Депутати Бундестагу підписали листа канцлеру Німеччини Олафу Шольцю з вимогою дати Києву ракети, які мають допомогти українській армії значно послабити військову логістику окупантів. Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, серед підписантів Марі-Агнесс Штрак-Циммерман (глава оборонного комітету, Вільна демократична партія), Антон Хофрайтер (партія "Зелені") та Андреас Шварц (Соціал-демократична партія).
Епопея із закликами депутатів Бундестагу дати Україні німецько-шведську ракету TAURUS KEPD триває вже не перший місяць.
Цінність TAURUS для ЗСУ полягає відразу в кількох аспектах:
- велика дальність – понад 500 км;
- висока точність — досягається завдяки наявності відразу трьох систем наведення — GPS, інерційної та системи, заснованої на завантажених на згадку ракети фото об’єктів на її маршруті, які дозволяють коригувати політ;
- висока потужність – вага бойової частини 500 кг;
- універсальність — хоча спочатку ракета призначалася для встановлення та пуску з літака, існує також варіант TAURUS CL (Container Launched) при якому пуск ракети можна здійснювати з наземної пускової на базі вантажного автомобіля або надводного корабля.
Цікаво, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустився можливості постачання Україні далекобійних ракет TAURUS через "кілька тижнів".