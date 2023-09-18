"Спис", що стріляє на 4,5 км: як старий гранатомет приносить користь ЗСУ (відео)

"Спис" — не нове озброєння, але проти БТР та БМП дості ефективне

Українські військові обороняються від росіян всім чим можна: вітчизняним озброєнням, західними технологіями, а також тією зброєю, яка залишилася від Радянського Союзу. Серед таких технологій, які налічують вже майже 60 років, але досі є ефективними — станковий протитанковий гранатомет СПГ-9 "Спис". Його запустили у масове виробництво та взяли на озброєння на початку 60-х років минулого століття, однак і досі ЗСУ ефективно використовує його проти ворожих бронетехніки та живої сили.

СПГ-9 є потужним засобом для мотопіхоти, механізованої піхоти, навіть десанту та морської піхоти. Він може знищити танки, різні САУ, іншу броньовану техніку ворога, а також придушити солдат ворога, які знаходяться в укриттях польового типу або в міських цегляних будинках.

Україна має на озброєнні два типи таких гранатометів. Зазначимо що їх можна комплектувати нічними прицілами. Стріляти зі "Списа" можна як кумулятивною гранатою, так і осколковою. Для броньованих цілей використовується саме кумулятивна граната. Розрахунок гранатомета — 4 людини. Десантники розповідають, використовували його проти БТР-80, БТР-82, БМП-3. Був навіть зроблений постріл на 6 км проти сил підтримки ворога.

Характеристики СПГ- 9 (при використанні кумулятивної гранати ПГ-9)

Дальність прямого пострілу за висоти цілі 2 м — 800 м.

Найбільша прицільна дальність стрільби — 1 300 м.

Прицільна дальність стрільби:

прямим наведенням кумулятивними і осколковими гранатами — 1 300 м,

роздільним наведенням осколковими гранатами — 4 500 м.

Бойова скорострільність — 6 постр/хв.

Характеристики СПГ-9 "Спис"

Використання СПГ-9 "Спис"

Раніше "Телеграф" розповідав про можливе постачання в Україну нових турецьких напівавтоматичних гранатометів. Походження цієї зброї в Україні невідоме, однак попри іноземне походження вона може використовувати гранати українського виробництва.