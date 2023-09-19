Грізна "тріада" ЗСУ: які ракети можуть бити по Криму до постачання ATACMS

Три види ракет може атакувати Крим до прибуття ATACMS

Кримський півострів все частіше стає об’єктом для ракетних ударів ЗСУ. Для їх нанесення все частіше використовують західні ракети Storm Shadow та її французьку версію SCALP.

Третім елементом у цій ракетній "тріаді" став український "Нептун", який почали розробляти у 2010 році. 2020-го ця ракета у варіанті проти кораблів водотоннажністю до 5000 тонн була прийнята на озброєння.

Після успішної поразки двома ракетами "Нептун" 13 квітня 2022 флагмана Чорноморського флоту росії крейсера "Москва" був розроблений поліпшений варіант, призначений для поразки наземних цілей.

І якщо початковий протикорабельний варіант "Нептуна" мав дальність польоту до 280 км і вага бойової частини 150 кг, то характеристики "наземної" ракети були покращені в 1,5-2 рази з лишком.

Так, за даними західних ЗМІ, дальність дії модифікованого "Нептуна" зросла до 400 км, а корисне навантаження — до 350 кг. Тому він може стати найбільш далекобійною та потужною наземною ударною ракетою українського виробництва.

ЗСУ мають ракетний комплекс радянського виробництва "Точка" з потужнішою бойовою частиною — 480 кг, але набагато меншою дальністю — 120 км. До того ж, запас ракет до нього обмежений.

У свою чергу "Нептун", що виробляється в Україні, – абсолютно новий, має запас модернізації, а головне – точний. Це досягається дублюванням систем наведення: за допомогою GPS ракету доставляють у потрібне місце, а потім інфрачервона головка самонаведення засікає ціль та вражає її.

У перспективі дальність "Нептуна" хочуть нарощувати, щоб завдати удару по Москві. Поки що ЗСУ очікують на постачання американських ракет ATACMS. Останні можуть вдарити в "серце" російської оборонки.