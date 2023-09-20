Робот-мисливець та спеціальна турель: що українські винахідники вигадали проти окупантів (відео)

Ідея турелі не нова, але нової актуальності набула у сьогоденні

Російське вторгнення в Україну триває і враховуючи різницю у кількості солдатів, українські військові мають бути максимально кмітливими для того, щоб зберегти своє життя. Зокрема вони використовують автономні системи керування вогнем, які вже зарекомендували себе на фронті. Серед таких розробок відома "Шабля", яка надходить на озброєння ЗСУ, однак вона не єдина.

Здебільшого працюють українські винахідники з кулеметом Калашнікова. Калібр у звичайного такого кулемета та протитанкової модифікації однаковий — 7,62 мм. Відрізняється окрім маси та інших показників скорострільність від 650 до 700 пострілів на хвилину. Системи дистанційного керування вогнем особливі тим, що оператор знаходиться за кілька сотень метрів від самого кулемета. Відстань обмежується довжиною кабеля.

Винахід Черкаської ТрО

Бійці 118 окремої бригади тероборони поділилися відео того, як збирається, встановлюється та використовується турель "Тарантул". Вона пройшла випробування і невдовзі відправився виконувати бойові завдання. Кулемет встановлюють готовий до роботи, під'єднують кабелі зв'язку — оператор бачить місцевість перед кулеметом на моніторі. Керування здійснюється за допомогою джойстика.

Турель "Каракай-машина"

Турель розробник (на фото) назвав на честь загиблого побратима

Це розробка "Справи громад Дарниці"та 206 батальйону ТрО ЗСУ. Механізм в неї схожий на попередній, та зовні турель відрізняється. Модель створили волонтери і її вартість не висока — близько 2 тисяч доларів. Це разом з камерою та тепловізором, який дозволяє працювати турелі проти ворога і вночі.

Робот, що полює на окупантів

Робот є рухливим варіантом турелі

Наступний етап — аби турель рухалася. Робот з дистанційним керуванням був розроблений на Сумщині. Він може їздити протягом 5-12 хвилин, озброєний кулеметом ПКТ-7,62. Дальність стрільби 1,5 км. У робота є також два РПГ, закріплені на турелі. Оператор керує ним дистанційно. Сам робот стоїть на колесах з електромотором, має батареї живлення, легке бронювання та готовий годину бути застосуванні в активному бою. Робот вже пройшов тести на військовому полігоні.

Раніше "Телеграф" вже розповідав про інші корисні види зброї та бойових автівок для ЗСУ. Серед них позашляховики Хижак, перероблені у багі з різних машин, та БТРи Spartan, що передають британці.