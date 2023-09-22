Круче російського "Кинджала": коли у ЗСУ з’явиться нова американська гіперзвукова ракета

За своїми показниками ракета США приблизно в 1,5 разу краща за російську

Російська гіперзвукова ракета "Кинжал" продовжує залишатися проблемою для української ППО, проте США вже до кінця року мають прийняти на озброєння власну гіперзвукову ракету. Йдеться про ракетний комплекс Dark Eagle ("Темний орел").

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. США хотіли встигнути зробити це до кінця фінансового року – 30 вересня, але не вийшло.

Комплекс Dark Eagle є наземною пусковою станцією і великим ракетним прискорювачем, оснащеним гіперзвуковим плануючим корпусом (C-HGB) у носовому обтічнику. Коли ракета-носій досягає необхідної висоти та швидкості, вона запускає C-HGB, і той "ковзає" на швидкості понад 6000 км/год, поступово знижуючись до мети.

За даними ЗМІ, дальність стрілянини ракети становить 2800 км. Першу ж батарею даного ракетного комплексу почали формувати 2021 року.

Цікаво, що російський "Кинжал" формально швидше за "Темного орла" — швидкість нібито досягає 15 тисяч км/год, або 12 Махов (тобто швидкостей звуку). Але, за даними західних експертів, ця цифра може бути завищена вчетверо.

Так, коли навесні 2023 року ЗСУ вперше збили "Кинжал", повідомлялося, що швидкість ракети не перевищувала 3 Махів або 3600 км/год. Тобто, американський "Темний орел" може розігнатися у півтора рази сильніше за "Кинджала". При цьому дальність застосування російської ракети з винищувача МіГ-31К не перевищує 2000 км проти 2800 у Dark Eagle.

Але оскільки Dark Eagle у самих США до кінця не прийнято на озброєння, отримати його ЗСУ поки що не зможуть. Втім, Україна має цілу номенклатуру ракет, здатних вражати окупантів на оперативну дальність до 300 км.