У росіян проблеми із "суперзброєю": експерт вказав на цікаву деталь

Олександр Коваленко помітив важливу деталь, яка спростовує російську пропаганду

Російський дрон-камікадзе "Ланцет" став героєм багатьох публікацій ЗМІ, коли йому вдалося тоді знищити український танк Leopard 2. Однак тепер він, схоже, має серйозні проблеми, які російська пропаганда намагається приховати.

Так, пропагандистські майданчики окупантів розміщують посилання на візит владимира путіна на виробництво дронів в Іжевську. Очевидно, тим самим намагаються підтвердити міф російської пропаганди про сотні тисяч вироблених дронів, запущений влітку.

Тим часом військовий оглядач групи "Інформаційний чпротив" Олександр Коваленко зазначив, що відкриті дані щодо застосування "Ланцетів" за вересень впали у 5-6 разів.

"За першу половину вересня верифіковано у відкритих джерелах 7 застосувань БПЛА "Ланцет". Раніше це були інші показники, в межах 35-40. Чи то постачання Z-майданчикам відео дали збій, чи то з БПЛА "Ланцет" щось трапилось... Загалом, спостерігаємо ", — зазначає експерт, говорячи про різке зменшення кількості відео застосування "Ланцетів" проти техніки ЗСУ.

Загалом російська пропаганда перебільшує ефективність "Ланцетів", стверджуючи, що зі 128 дронів у серпні було збито нібито лише один, 86 — поцілили, а 24 — точно промазали.

За даними ж Олександра Коваленка, точних влучань у серпні було 55, що особливо контрастує із сімома дронами до середини вересня.