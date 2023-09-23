Нова пташка для ЗСУ вже випробувана: що може дрон "Бекфаєр"

Переклад назви дрона — "удар у відповідь"

Вторгнення росії в Україні безперечно дало поштовх розвитку "війни дронів". ЗСУ успішно використовують безпілотні апарати не тільки в повітрі, а й на морі. Все частіше до розробки безпілотників долучаються волонтери.

Миколаївські майстри на чолі із волонтером та командиром зведеного загону ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) ВМС України Іллею Шполянським створили новий дрон "Бекфаєр" (Backfire). Як повідомив Шполянський — комісія Міноборони допустила дрон до експлуатації у Силах Оборони.

Серед особливостей дрона — жодного падіння на ворожій території. Серед здобутків безпілотника за останній тиждень — ураження солдатів ворога, двох командних машин та двох засобів радіолокації та радіоелектроної боротьби.

Характеристики дрона "Бекфаєр":

Влучність — до 5 метрів,

Озброєння — 2 осколкові бомби,

Дальність дії — 35 км,

Швидкість — до 130 км/год,

Вага – 3,6 кг,

Результат роботи записує камера.

До особливостей належать стійкість до ворожої електронної протидії. Працює безпілотник достатньо тихо, адже має електродвигун, що живиться від акумулятора.

Дрон вже пройшов польові випробування в реальних умовах

Наразі волонтери працюють над підвищенням точності влучання. Варто додати, що дрон створили без участі державного фінансування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що використання дронів на фронті значно посилилося — в повітрі одразу можуть бути сотні безпілотників на одній ділянці, враховуючи і ворожі. Радник міністра стратегпрому Ярослав Олійник в інтерв'ю "Телеграфу" зазначив, що українським військовим наразі складно використати "рій дронів" для атак на ворога через схожий набір бронетехніки.