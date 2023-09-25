Україна має власний десантний корабель для... річок: що в ньому особливого (відео)
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Катер увійшов до групи флоту на Дніпрі
Україна має у своєму флоті різні кораблі для виконання завдань на річках та їхніх берегах. Серед таких — SHERP the SHUTTLE. Цей корабель унікальний тим, що зроблений саме в Україні. Під час російського вторгнення його оснастили двома великокаліберними кулеметами Browning M2.
SHERP the SHUTTLE виготовляється компанією SHERP. Може перевозити два її фірмові всюдиходи. До переваг катера розробники відносять вантажопідйомність у майже 6 тонн. При цьому максимально корисне навантаження більше — 8 тонн.
Виконувати завдання такий катер готовий у північній операційній зоні та інших місцях, де є потреба в річковому десанті. Виконувати можуть не тільки контроль акваторіях, а й висаджувати десант на узбережжя.
Характеристики десантного катера SHERP the SHUTTLE
- Довжина 12,80 м
- Ширина 3,66 м
- Висота 4,56 м
- Ширина рампи 2,95 м
- Матеріали кузова та кабіни алюміній 5083-H111
- Вага нетто 5900 кг
- Максимальна вантажопідйомність 8000 кг
- Двигун Mercury F300 2 шт
- Паливний бак 1000 л
- Швидкість 60 км/год
- Швидкість з 4 тоннами вантажу 35 км/год.
Зазначимо, що у річковому флоті України катер SHERP the SHUTTLE не єдиний цікавий екземпляр. Окрім нього є катери Sea Ark Dauntless для річок та морських прибережних вод з турелями для кулеметів та гранатометів. Також є різноманітні патрульні катери з бронюванням та без.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні використовують морських дронів. Вони бувають різних модифікацій та можуть працювати до 60 годин автономно.