Україна має власний десантний корабель для... річок: що в ньому особливого (відео)

Катер увійшов до групи флоту на Дніпрі

Україна має у своєму флоті різні кораблі для виконання завдань на річках та їхніх берегах. Серед таких — SHERP the SHUTTLE. Цей корабель унікальний тим, що зроблений саме в Україні. Під час російського вторгнення його оснастили двома великокаліберними кулеметами Browning M2.

SHERP the SHUTTLE виготовляється компанією SHERP. Може перевозити два її фірмові всюдиходи. До переваг катера розробники відносять вантажопідйомність у майже 6 тонн. При цьому максимально корисне навантаження більше — 8 тонн.

Виконувати завдання такий катер готовий у північній операційній зоні та інших місцях, де є потреба в річковому десанті. Виконувати можуть не тільки контроль акваторіях, а й висаджувати десант на узбережжя.

Характеристики десантного катера SHERP the SHUTTLE

Довжина 12,80 м

Ширина 3,66 м

Висота 4,56 м

Ширина рампи 2,95 м

Матеріали кузова та кабіни алюміній 5083-H111

Вага нетто 5900 кг

Максимальна вантажопідйомність 8000 кг

Двигун Mercury F300 2 шт

Паливний бак 1000 л

Швидкість 60 км/год

Швидкість з 4 тоннами вантажу 35 км/год.

Зазначимо, що у річковому флоті України катер SHERP the SHUTTLE не єдиний цікавий екземпляр. Окрім нього є катери Sea Ark Dauntless для річок та морських прибережних вод з турелями для кулеметів та гранатометів. Також є різноманітні патрульні катери з бронюванням та без.

Катери флоту України

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