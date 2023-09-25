Ракетний удар по Одесі: що Україна може протиставити ворогові

ППО знайшло зброю, здатну збивати раніше недоступні ракети рф

Під час обстрілу Одеси в ніч проти понеділка, 25 вересня, російські окупанти зруйнували одну з візитівок міста — однойменний готель. Зробити це їм вдалося за допомогою масованого пуску ракет та ударних дронів.

Серед ракет, що використовуються окупантами проти Одеси, вирізняється протикорабельна ракета "Онікс". Вона має високі швидкісні характеристики, що робить її майже незбивною для сил ППО ЗСУ.

"Онікс" створювали ще за часів СРСР для завдання ударів по американським авіаносцям в умовах глобальної війни, для чого він мав відповідні характеристики. Він міг летіти низько над водою — до 10-15 метрів, а для завдання удару піднімався на 14 км і стрімко падав на ціль.

Для виконання свого завдання "Онікс" мав високі характеристики швидкості — максимальна в 884 метри в секунду, або 3180 км/год (2,6 Маха, тобто, швидкості звуку). Дальність застосування варіюється від 300 до 800 км залежно від того, чи модернізована ракета.

Все це, як пояснював у березні спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат робило "Онікс" не по зубах ППО ЗСУ. Однак напередодні він натякнув, що повітряна оборона України навчилася з ними справлятися.

Справді, ППО України має як мінімум три системи, здатні успішно збивати "Онікси" — це американська Patriot, німецька IRIS-T і норвезька NASAMS. Швидкість польоту ракети двох останніх становить близько 1000 м/с, а Patriot навіть 1800 м/с, що дозволяє наздогнати "Онікс", що рухається на максимальній швидкості в 884 метри в секунду, і успішно його вразити.

Однак перед поразкою "Онікс" ще потрібно виявити, що з його висотами 10-15 метрів над поверхнею зробити важко. Результатом успішного удару ворожих ракет по Південній Пальмірі стало знищення готелю "Одеса", який став одним із символів приморського міста.