"Мопеди" перетворяться на "самокати"? Іран показав реактивний "шахед", але в мережі помітили дивність (відео)

Характерний звук іранських дронів може піти в минуле

Ударні дрони Shahed 136 відомі кожному в Україні насамперед через характерний звук роботи, завдяки якому вони отримали назву "мопеди". Однак невдовзі це може змінитися, а "мопеди" перетворитися на "самокати".

Так 26 вересня швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте оприлюднив у мережі відрізок з іранського документального фільму, де показано демонстрацію роботи "шахедів" нового покоління.

Про Shahed-136 OWA відомо лише те, що він оснащений турбореактивним двигуном, завдяки якому він літатиме набагато тихіше. Варто зазначити, що на кадрах звуку роботи практично не чутно, проте як це буде на практиці не зовсім ясно.

Водночас Пітте зазначив, що для Ірану точно не важко продати партію таких дронів росії, яка неминуче запустить їх по лікарнях і складах із зерном в Україні.

Проте користувачі мережі зазначили, що дрон може бути не таким страшним, як хоче показати іранська пропаганда. Оскільки там використовується реактивний двигун, то його складання та обслуговування може виявитися значно дорожчим ніж для аналогів з поршневим двигуном, а також зробити його легшою ціллю для ракет, що наводяться на тепловий слід.

Крім того, вони припустили, що реактивний двигун все одно беззвучно працювати не буде, а тому новий беззвучний дрон може виявитися лише черговою "страшилкою".

Як повідомлялося раніше, за перший місяць осені російські окупанти випустили Україною рекордну кількість дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Більшість їх було успішно збито, проте це свідчить про збільшення обсягів виробництва чи постачання зброї цього у російську армію.