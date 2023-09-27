ТрО ЗСУ отримали британські бронетранспортери FV432: чим вони корисні на фронті (відео)

БТР може бути озброєний кулеметом

Британія передала ЗСУ чимало військової допомоги. Є серед техніки з цієї країни також придбана коштом волонтерів чи благодійників. Окрім компактного БТР Spartan, в Україну прибули бронетранспортери FV432 Bulldog.

Їх передали теробороні ЗСУ. Це вже другий етап передачі цих БТР та відновлених для фронту вантажівок та броньованих тягачів. Техніку розподілятимуть на Донецький та Запорізький напрямок. Вона окрім десанту до місця боїв, зможе перевозити поранених з "нуля".

БТР FV432 випускали до 1971 року. Він на гусеничному шасі. Двері для виходу десанту розташовані в задній частині. Десантне відділення має складні п'ять місць з кожного борту, їх можна скласти аби перевезти у БТР вантаж.

Характеристики БТР FV432:

Озброєння — 7,62-мм кулемет L7, встановлений на люку командира.

Тип броні — стальна катана.

Потужність двигуна — 240 к.с.

Швидкість по шосе — 52 км/год.

Запас ходу по шосе — 480 км.

Коли FV432 випускався — був основним БТР британської армії. Його оснастили фільтрами у вентиляції. В нього можна встановити кондиціонер або обігрівач. Зазначається, що є місце для зберігання їжі та води для десанту та екіпажу на чотири дні.

Раніше "Телеграф" розповідав про великокаліберний кулемет М2 фірми "Браунінг". З моменту початку його виготовлення минуло майже сто років, одна його досі активно використовують в різних арміях світу завдяки потужності та універсальності.