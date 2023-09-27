"Повний абзац": чому експерта шокував російський танк "Армата"

Вразити танк виявилося простіше, ніж думали раніше

Найбільш розпіарений російською пропагандою танк Т-14 "Армата" вже має багато проблем, але продовжує дивувати. На цей раз окупанти показали розташування обладнання в танку, чим тільки здивували всіх.

Так, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко показав фото Т-14 "Армата" без верхніх панелей вежі. Як наголосив експерт, це "повний абзац".

"Усі ті прилади, які ви можете зараз спостерігати, це оптика, радар, комплекс всіляких датчиків і життєво важливих систем. Це все винесено назовні в найбільш уразливих бічних проекціях вежі! Тобто, засліпити, знерухомити і знищити танк, що не має аналогів у світі. можна, наприклад, банальним пострілом із РПГ-7 або добре всім знайомим FPV-дроном!", — пояснює експерт.

За словами Олександра Коваленка, Т-14 "Армата" – це яскравий приклад навіть не глухого кута російського танкобудування, а його повної деградації. Продовження так званої "модернізації" Т-72Б, результатом чого став дефективний Т-90. Новий же танк, за проектами, що дісталися від СРСР, перетворився на цілковите убожество — "Армату".

А тим часом до України прибула перша партія американських танків Abrams. Загалом ЗСУ мають отримати 31 таку машину.