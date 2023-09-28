Українські військові модернізують Leopard 2A6: чого не вистачало в танку (відео)

Leopard 2A6 активно застосовують на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку

Війна в Україні вносить свої корективи і модернізації й в західну техніку. Так екіпаж танку Leopard 2A6 у польових умовах зробив зміни цієї достатньо сучасної бронемашини. Йдеться про обладнання танку відеокамерами.

Зображення виводиться на монітор механіка-водія і потрібне для кращого маневрування машини. Встановлюються вони ззаду та спереду танку. Такі камери знімають тільки вдень. І це стає ще однією перепоною для мехвода, адже він єдиний в кого немає пристрою нічного бачення й тепловізора, які є в командира машини та навідника. Що ж до модернізації попередніх видів танків Leopard 2A4, то їм зазвичай посилюють броню яка поступається версії 2A6.

Характеристики Leopard 2A6

Екіпаж чотири людини.

Озброєння 20-міліметрова гладкоствольна гармата Rh120 (Rheinmetall) або подовжена гармата Rh l 120/L55 з довжиною ствола 55 калібрів.

Підкаліберний снаряд гармати Rh120 може вразити броню завтовшки 350 мм на дистанції до 2 000 метрів.

Система управління вогнем EMES 15 (обробка даних для пострілу – 4 секунди) або EMES 18 (танк Leopard 2А6 може вразити рухому ціль з першого пострілу під час руху).

Допоміжне озброєння — кулемети MG3 7,62 мм, один з яких спарений з головною зброєю танка, а другий встановлений на люку і може працювати як зенітка.

Характеристики Leopard 2A6

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримує танки Abrams — це важка машина із гарним бронюванням та бронебійністю. ЗСУ вже отримали їх, але не застосовують на полі бою. Їх застосують за потрібних умов.