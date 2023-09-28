"Сталінська якість": окупанти використовують зброю, якій виповнилося 77 років

Хороший зразок на момент створення за 77 років гармата застаріла

Нестача сучасної техніки змушує російських окупантів створювати саморобну техніку та знімати з консервації зброю, місце якій у музеї. Найчастіше так роблять із гарматами, наприклад, із 77-річною 85-мм гарматою Д-44.

Так, командир підрозділу "Птаха Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр" показав відео знищення ворожої техніки, де дрон успішно вражає артилерійську зброю.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко ідентифікував зброю: нею виявилася 85 мм гармата Д-44, яку виробляли ще в 1946-1954 роках, тобто за Сталіна. Тож наймолодшій з них вже 69 років, а найстарішій – 77.

Знищення Д-44 окупантів

Для сучасного поля бою Д-44 явно не годиться: тут і старі прицільні пристосування, і мала потужність снаряда – 85 мм проти стандартних зараз 152 мм або хоч би 122 мм. Але головні мінуси, за словами експерта:

дальність стрільби в 15 км, для 85 мм гармати дуже хороша, але все ж таки недостатня, якщо врахувати, що 152 мм гаубиці б’ють на 25 км, а 155 мм гармати ЗСУ НАТОвського стандарту — на 35-40 км;

низька точність, при якій, за словами Олександра Коваленка, з 20-25 пострілів за хвилину в ціль міг не потрапити жоден, якщо бити на відстань понад 1,5 км.

"Випущено таких гаубиць на "Уралмаші" було 10 918. Хочу особливо на цьому акцентувати увагу, 10 918 гармат з 1946 по 1954 рр. Тобто, 1 213 гармат на рік або 3 гаубиці на добу! Сучасна ж росія може тільки знімати Д-44 з консервації та відправляти до зони БД в Україну", – говорить про деградацію російського ВПК Олександр Коваленко.

Однак навіть число 10 918 не означає, що в окупантів саме стільки гармат є на складах, просто це говорить про те, що більш сучасної техніки, навіть на консервації, вони залишилися зовсім небагато.

Разом з тим, нібито найсучасніший російський танк Т-14 "Армата" вразив експертів своїм абсолютно безглуздим розміщенням важливих приладів. Наслідком цього може бути виведення техніки з ладу простим попаданням РПГ або FPV-дрону.