ЗСУ використовують гармати М-46 від Фінляндії: чим корисні ці агрегати (відео)

Точна кількість гармат М-46 на озброєнні ЗСУ невідома

Українські військові отримують від західних союзників не тільки сучасне озброєння місцевого виробництва, а й інші зразки. Так, проти окупантів використовують 130 мм гармату "130 К 54", саме під таким означенням вона була зареєстрована у фінській армії. Загалом же це — радянська М-46, польова гармата, яку Фінляндія придбала у Радянського Союзу та колишньої Східної Німеччини.

Відео використання гармати опублікували аналітики Ukraine Weapons Tracker. Останні гармати такого типу були на озброєнні у Фінляндії у 2019 році. В Україні такі гармати раніше засвітились при обороні Соледара.

Гармату почали випускати у СРСР у 50-х роках. Польова гармата 130-мм М-46 може використовувати старі снаряди, а також виготовлені нещодавно — вони надходять від союзників.

Характеристики М-46:

Причіпна гармата.

Може стріляти осколково-фугасними, керованими, бронебійними, хімічними, освітлювальними, активно-реактивними боєприпасами.

Снаряди також виробляє Ізраїль, Китай, Іран.

Окрім Фінляндії Україні їх передавали з Хорватії.

Застосовується для боротьби за артилерією, мінометами, бронетехнікою ворога, проти солдатів та оборонних споруд з землі.

Максимальна дальність стрільби:

осколково-фугасними снарядами – понад 27 км,

активно-реактивними — 37 кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що немолоді зразки техніки західного виробництва використовуються в ЗСУ на рівні з сучасними, адже нічим їм не поступаються. Зокрема це великокаліберний кулемет М2 Browning.