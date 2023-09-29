ЗСУ використовують гармати М-46 від Фінляндії: чим корисні ці агрегати (відео)
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Точна кількість гармат М-46 на озброєнні ЗСУ невідома
Українські військові отримують від західних союзників не тільки сучасне озброєння місцевого виробництва, а й інші зразки. Так, проти окупантів використовують 130 мм гармату "130 К 54", саме під таким означенням вона була зареєстрована у фінській армії. Загалом же це — радянська М-46, польова гармата, яку Фінляндія придбала у Радянського Союзу та колишньої Східної Німеччини.
Відео використання гармати опублікували аналітики Ukraine Weapons Tracker. Останні гармати такого типу були на озброєнні у Фінляндії у 2019 році. В Україні такі гармати раніше засвітились при обороні Соледара.
Гармату почали випускати у СРСР у 50-х роках. Польова гармата 130-мм М-46 може використовувати старі снаряди, а також виготовлені нещодавно — вони надходять від союзників.
Характеристики М-46:
- Причіпна гармата.
- Може стріляти осколково-фугасними, керованими, бронебійними, хімічними, освітлювальними, активно-реактивними боєприпасами.
- Снаряди також виробляє Ізраїль, Китай, Іран.
- Окрім Фінляндії Україні їх передавали з Хорватії.
- Застосовується для боротьби за артилерією, мінометами, бронетехнікою ворога, проти солдатів та оборонних споруд з землі.
- Максимальна дальність стрільби:
- осколково-фугасними снарядами – понад 27 км,
- активно-реактивними — 37 кілометрів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що немолоді зразки техніки західного виробництва використовуються в ЗСУ на рівні з сучасними, адже нічим їм не поступаються. Зокрема це великокаліберний кулемет М2 Browning.