"HIMARS" по російські: яку зброю окупанти хочуть протиставити ЗСУ

Російський HIMARS поступається справжньому в одному показнику

Високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS в руках українських воїнів перетворилися на смертельну зброю проти окупантів. У відповідь росіяни заявили про створення своєї аналогічної зброї, яка навіть нібито перевершує техніку ЗСУ – йдеться про 300 мм модернізоване РСЗВ "Смерч".

Хоча окупанти і звинувачують ЗСУ у застосуванні касетних снарядів, вони самі часто користуються ними. Так, напередодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині було виявлено та знищено такий боєприпас від РСЗВ "Торнадо-С". Цей "подарунок" залишився ще з обстрілу 25 серпня 2022 року, коли удару було завдано по міській забудові.

За "гучною" назвою "Торнадо-С" ховається модернізований варіант РСЗВ "Смерч", що виробляється з 1987 року. З 2016 року покращений варіант системи з новою назвою почав надходити на озброєння російської армії.

Якщо проводити "лобове" порівняння, то "Торнадо-С" і справді здасться краще за HIMARS:

калібр 300 мм проти 227 у HIMARS, тобто потужніша зброя;

дальність 120 км проти 80 км у HIMARS, щоправда, так було до отримання ЗСУ ракет ATACMS, а після їхнього прибуття радіус дії американських РСЗВ збільшиться мінімум до 165 км, а то й усіх 300.

Але в чому HIMARS мав безперечну перевагу перед "Смерчем", так це влучність. Так, ракети американської РСЗВ можуть потрапити до кола діаметром 7 метрів. А основна ракета "Смерча" 9М55 та її різновиди (К1, К4, К5 та інші) має відхилення від точки прицілювання в 150 метрів, тому її часто і споряджають касетними боєголовками, щоб збільшити ймовірність ураження цілі.

Втім, з 2012 року окупанти розпочали розробку "високоточного" снаряда серії 9М54 і отримали два його варіанти — М544 та М549. За даними західних експертів, завдяки блоку управління 9Б706 з інерційною та супутниковою системою навігації, автопілоту та приводам кермів у районі кінцевої цілі точність нібито досягає кола 7-15 метрів.

У той же час обидві ракети являють собою касетні боєприпаси: М544 має 552 суббоєприпаси, а М549 — всього 72 таких вражаючих елементи. Така "начинка" дозволяє сумніватися в заявленій точності ракет окупантів для "Торнадо-С", оскільки по суті відсутня боєприпас із цільною боєголовкою, натомість є маса суббоєприпасів, якими зручно бити по площах.

Наприклад, огляд ракет М544 показав, що "електронна начинка" — це найпростіші мікросхеми, куплені на AliExpress, і тому вони навряд чи можуть надати заявлену високу точність.

Тим часом ЗСУ готуються отримати першу партію тактичних ракет, щоправда, їхня кількість поки що невідома.