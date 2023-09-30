Вік — не завада: чому гармата з Фінляндії успішно б’є окупантів і у 70 років

Зброя припала до двору у ЗСУ незважаючи на вік

В артилерійських підрозділах Збройних сил України було помічено рідкісну гармату М46 калібру 130 мм, яка могла потрапити до ЗСУ з Фінляндії. Незважаючи на свій 70-річний вік, вона, як і раніше, небезпечна для російських окупантів.

Про це пише у своєму Telegram-каналі воєнкор журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, це стара радянська гармата, куплена Фінляндією у кількості близько 300 одиниць.

Хоча М46 почали виробляти ще 1951 року, вона не поступається багатьом більш сучасним гарматам окупантів, а у дечому навіть перевершує.

Наприклад, "фінка" може закинути 130-міліметровий боєприпас на відстань до 27,5 км, тоді як дальність стрільби осколково-фугасним снарядом 152 мм гаубиць окупантів на кшталт "Міста" становить близько 25 км, а САУ "Гіацинт" 5 км.

При цьому М46 може бути активно-реактивним снарядом на відстань понад 37 км. Однак такі боєприпаси виробляють в Ірані та Китаї, яких не можна назвати союзниками України. Проте трофейні іранські снаряди постійно потрапляють до рук бійців ЗСУ.

Так чи інакше, за допомогою постійного коригування дронами з повітря М46 здатна накрити "Мсту", користуючись своєю перевагою в 2,5 км, і може майже на рівних боротися з "Гіацинтом".

Єдиний недолік – потужність боєприпасу. Приміром, снаряд "Мстини" важить 43 кг проти 33 кг у М46, а значить і вибух першого з них буде сильнішим і може завдати більшої шкоди.

Раніше в окупантів на озброєнні була помічена гаубиця Д-44, яка на 5 років старша за М46 і хоча для свого калібру в 85 мм має непогані показники, вона вже абсолютно застаріла. Зокрема, її максимальна дальність стрілянини становить 15 км.