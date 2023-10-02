В Україні вироблятимуть зброю французького спецназу: що про неї відомо

Гвинтівка полюбилася спецназу, зокрема українському

В Україні може розпочатись ліцензійне виробництво чеської автоматичної гвинтівки CZ-806 BREN 2 калібру 5,56 мм. Це зараз є одним із найпріоритетніших спільних проектів з Україною.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Чехії, говорячи про Міжнародний форум оборонної промисловості, що відбувся у Києві. Крім того, на форумі обговорювали й інші проекти співпраці, наприклад, виробництво боєприпасів до стрілецької зброї.

Причому бійці сил спеціальних операцій ГУР вже використовують CZ-806 BREN 2.

Бійці ССО з CZ-806 BREN 2

CZ-806 BREN 2 — це нова (прийнята на озброєння чеської армії в 2017 році) покращена версія гвинтівки CZ-805 BREN. У порівнянні з базовим варіантом, вона стала коротшою, зручнішою і легшою, так що полюбилася підрозділам спеціального призначення. Наприклад, вже у 2018-му автомати CZ BREN 2 під патрон 7,62х39 закупив французький спецпідрозділ по боротьбі з тероризмом GIGN.

Як і інша стрілецька зброя стандарту НАТО, CZ-806 BREN 2 є модульною, тобто для виконання будь-якого завдання її можна змінювати, наприклад, змінити ствол калібру 5,56 на потужніші патрони 7,62 мм, якщо очікується зіткнення з противником у бронежилеті. Більш важкий ствол дозволяє зробити CZ-806 BREN 2 ручним кулеметом, а довший ствол збільшить дальність польоту кулі.

Ствольна коробка CZ-806 BREN 2 виконана з алюмінію, що разом з іншими полегшеними деталями дозволяє економить для бійця 0,5 кг, на які можна взяти більше патронів, їжі або того, що боєць визнає найбільш необхідним.

Крім того, органи управління зброєю (запобіжник/перекладач режимів вогню, рукоятка затвора, затримка затвора) у CZ-806 BREN 2 — двосторонні, що робить автомат однаково зручним для шульгів та правшів.

Зазначимо, що в бійці ЗСУ воюють і зброєю російського спецназу, який все частіше стає трофеєм українських воїнів.